Presidente de Ucrania afirmó que el misil que cayó en Polonia sí era ruso

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, reafirmó este miércoles que el misil que mató a dos personas en Polonia, cerca de la frontera con Ucrania, había sido disparado por los rusos y negó que procediera de la defensa antiaérea de su país.



"No tengo ninguna duda de que no fue un misil nuestro", dijo Zelenski en la televisión. "Pienso que es un misil ruso, en base a nuestros informes militares", subrayó.



Asimismo, el secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania, Oleksiy Danilov, anunció en Twitter que Kiev solicita "acceso inmediato" al lugar de los hechos para los representantes del Ministerio de Defensa y de la guardia de fronteras ucraniana, tras una reunión de ese organismo.



El consejo señaló en un comunicado que el Gobierno ucraniano aboga por una investigación conjunta con sus aliados lo más detallada posible y está completamente abierto a un examen comprehensivo de la situación y a "acordar conclusiones en base a todo el conjunto de datos disponibles".



"Kiev está lista para entregar las pruebas de las que dispone y que demuestran un rastro ruso", agregó el consejo que se reunió en la capital ucraniana bajo el mando del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.



"Estamos esperando las informaciones de nuestros aliados, en base a las cuales llegaron a la conclusión de que es un misil de defensa aérea ucraniano", destaca uno de los apartes de la comunicación que agrega que solo Rusia "tiene la culpa de lo que ocurrió".



Por su parte, desde la Casa Blanca en Estados Unidos, señalan que no se ha "visto nada que contradiga" la hipótesis, adelantada por Varsovia, según la cual el misil caído en Polonia "con toda probabilidad" procedía de la defensa antiaérea ucraniana, sostuvo este miércoles una portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrienne Watson.



"Dicho esto, independientemente de las conclusiones finales, está claro que Rusia es la responsable final de este trágico incidente" debido a sus ataques contra la infraestructura civil ucraniana, señaló en un comunicado, y agregó: "Ucrania tenía y tiene el derecho a defenderse".