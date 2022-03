Presidente de Brasil concede visado humanitario a ucranianos que huyen de la guerra

El gobierno de Jair Bolsonaro anunció este jueves que concederá visados humanitarios a los ucranianos y apátridas que huyen de la invasión rusa, un conflicto sobre el cual el mandatario brasileño se mantiene "en la neutralidad".



En una ordenanza conjunta entre la Cancillería y el Ministerio de Justicia con validez hasta el 31 de agosto, el gobierno concede "visa temporal y permiso de residencia con fines de acogida humanitaria para ciudadanos ucranianos y apátridas que se han visto afectados o desplazados por la situación de conflicto armado en Ucrania".



El presidente ultraderechista anunció la medida el lunes, pero este jueves se tornó oficial.



"Vamos a abrir la posibilidad de que los ucranianos vengan a Brasil a través del visado humanitario, que es la forma más fácil de venir", declaró entonces en una entrevista con la radio Jovem Pan. "Estamos dispuestos a recibir a los ucranianos".



La visa humanitaria tendrá "una vigencia de 180 días", mientras que el permiso de residencia es por dos años y también puede ser solicitado por ucranianos que ya están en Brasil "independientemente de la condición migratoria" con la que ingresaron al país, según el texto.



Bolsonaro ha evitado criticar a Rusia por la invasión de Ucrania, que según la agencia de la ONU para los refugiados Acnur ha provocado desde el jueves pasado, cuando comenzaron los ataques, la huida de más de un millón de personas. Más de la mitad de ellos cruzaron a Polonia.



El mandatario, quien una semana antes de la invasión rusa tuvo una reunión con el presidente Vladimir Putin en Moscú -criticada por Estados Unidos-, insiste en que Brasil "se mantiene en la neutralidad" y recuerda que el poderoso sector agropecuario brasileño "depende mucho" de los fertilizantes de Rusia.



"Brasil sigue en una posición de equilibrio, tenemos negocios con ambos países, no tenemos capacidad de resolver ese asunto. Entonces ese equilibrio es la posición más sensata", afirmó este jueves en su transmisión semanal en redes sociales.



Brasil apoyó una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, vetada por Rusia, que "deplora en los términos más fuertes la agresión de Rusia contra Ucrania".



Sin embargo, no firmó una declaración de los países de la OEA en la que "condenan enérgicamente la invasión ilegal, injustificada y no provocada de Ucrania por parte de la Federación Rusa".



En su entrevista radiofónica del lunes por la noche, Bolsonaro dijo que "por ahora no tiene nada que conversar" con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.



El domingo provocó malestar entre los representantes de Ucrania en Brasil, donde hay una colonia de 600.000 ucranianos, al decir que ese pueblo "confió a un comediante el destino de una nación".



Zelenski saltó a la fama en su país como actor y humorista de televisión.