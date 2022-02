¿Por qué Colombia no enviará tropas del Ejército a Ucrania?

Luego de la invasión de Rusia a Ucrania y de que se conoció que la Organización del Tratado del Atlántico del Norte buscaría activar su plan de Defensa, las Fuerzas Militares colombianas negaron las especulaciones que aseguraban que se enviarían tropas nacionales al territorio ucraniano.



Frente a ello, el ministro de Defensa, Diego Molano, explicó que de decidir la Organización hacerle frente a la invasión rusa y enviar tropas de sus países miembros a ayudar a Ucrania, sería una decisión que no comprometería al Ejército colombiano porque Colombia no tiene ese tipo de compromisos con la Otan.



De acuerdo con lo detallado por Molano, aunque desde 2017 Colombia está asociado a la Otan, el país no es in miembro oficial y por eso no tiene los mismos compromisos de los miembros oficiales, es decir que, está exento de esa función.



Así entonces, Colombia como socio global de la Otan cumple con labores de cooperación en entrenamiento, capacitaciones y transferencia de conocimiento, pero no participa en apoyo a operaciones militares o envíos de tropas de sus Fuerzas Militares.



Al respecto, John Marulanda, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares, Acore, explicó en diálogo con El Tiempo que Colombia, por la afiliación solo de asociación que tiene con la Otan, de ninguna forma estaría atada a una decisión de la Organización.



"Si Colombia formara parte oficial de los miembros activos de la Otan, las unidades militares estarían alistándose, pero ese no es el caso. Colombia es un asociado, no un miembro oficial, y no tiene esa obligación", mencionó Marulanda.



Cabe recordar que la Otan es una alianza política y militar conformada por cerca de 30 naciones. Esta Organización es un pacto que fue firmado a raíz de la firma del Tratado del Atlántico Norte o el Tratado de Washington por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Dinamarca, Bélgica, Portugal, Noruega, Italia, Países Bajos, Islandia, Francia y Luxemburgo el 4 de abril de 1949.