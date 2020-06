Policía de Escocia abatió a sospechoso de atentado en Glasgow que dejó seis heridos

Erika Mantilla

La policía escocesa confirmó que el sospechoso de un ataque registrado este viernes en Glasgow fue abatido. Informaron que seis personas resultaron heridas, entre ellos un agente de la institución.



"El individuo contra el que la policía abrió fuego está muerto", declaró el agente Steve Johnson, uno de los responsables de la Policía, en un comunicado.



"Otras seis personas están en el hospital, entre ellas un policía, que se encuentra en estado crítico pero estable", afirmó.



El suceso ocurrió alrededor del hotel Park Inn, en la calle West George, en el centro de la ciudad. Varias calles fueron cerradas y la zona circundante acordonada.



Positive Action in Housing, una organización benéfica para personas sin hogar y de derechos humanos, tuiteó que el hotel estaba dando acogida a solicitantes de asilo durante la pandemia de coronavirus.

Johnson dijo que el sospechoso abatido por la policía era un hombre, pero no precisó cómo resultó herido el agente, tras informaciones de que fue apuñalado.



El suceso, que la primera ministra escocesa Nicola Sturgeon calificó de "verdaderamente terrible", fue "contenido" y no hay riesgo para la población, añadió.



Este incidente ocurre apenas una semana después de que tres personas murieran tras ser apuñaladas en un parque la ciudad de Reading, al sureste de Inglaterra, en un ataque que la policía británica consideró "terrorista".



En videos publicados en las redes sociales se ve a policías armados, vestidos de paisano, en la calle West George.



Un testigo, citado por la agencia Press Association, dijo que vio a un hombre tirado en suelo sin zapatos, y alguien lo sujetaba su lado.



"No sé si era una herida de bala, o de un cuchillo, o qué era", dijo Craig Milroy, que trabaja en una oficina cercana. Añadió que el hombre era una de las cuatro personas que se llevaron los servicios de emergencias.



Otra persona que presenció lo ocurrido, que se identificó con el nombre de Louisa, contó a la televisión Sky News que vio "gente con sangre en el suelo siendo atendida".



"Vi a gente corriendo hacia fuera del hotel con la policía gritando", añadió.



