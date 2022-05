Policía admite que se equivocó al demorar su intervención en la matanza de la escuela de Texas

La policía tomó una "decisión errónea" al no entrar antes en la escuela de Uvalde donde el martes un joven armado mató a 19 niños y dos maestras y se refugió en un aula, admitió el viernes el director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steven McCraw.



"Desde el beneficio de la retrospectiva... fue una decisión errónea, y punto", dijo McCraw en una conferencia de prensa. "Por lo que sabemos, creemos que se debería haber entrado lo antes posible".



La policía de esta ciudad de Texas ha sido objeto de críticas por haber tardado una hora en neutralizar al pistolero, que estaba atrincherado en un aula de la escuela primaria Robb.



Lea aquí: Revelan imágenes de los angustiantes momentos de la masacre en escuela de Texas



En una intensa sesión informativa en Uvalde, McCraw trató de explicar una vez más la secuencia de los acontecimientos.



El alto funcionario dijo que el comandante en el lugar de los hechos creía que, en ese momento, el sospechoso, Salvador Ramos, de 18 años, estaba atrincherado solo en el aula y que no había supervivientes entre los alumnos.



"No estoy defendiendo nada, pero si nos remontamos a la línea de tiempo, hubo cientos de disparos en cuatro minutos en esas dos aulas", dijo McCraw.



"Los disparos posteriores fueron esporádicos y se produjeron en la puerta. Así que creyeron que ya no había nadie vivo y que el sujeto estaba intentando mantener a raya a las fuerzas del orden".



Sin embargo, McCraw dijo que una llamada al 911 recibida a las 12H16 locales -una de las varias realizadas desde el interior del aula- informaba de que había ocho o nueve niños todavía vivos. Las autoridades forzaron la puerta del aula 34 minutos después, a las 12:50.