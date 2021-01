Parler demanda a Amazon por bloquearle acceso a servidores y sacarla de la web

Álvaro José Carvajal Vidarte

Parler, la red social favorita de los partidarios de Donald Trump, demandó el lunes a Amazon por expulsarla de internet al bloquearle el acceso a sus servidores por considerar que dejó proliferar violentos mensajes tras el asalto al Capitolio estadounidense.



Amazon dijo que suspendió desde las 8:00 a.m. GMT del lunes la cuenta de Parler y explicó en una carta a esa red social haber observado un "persistente aumento de contenidos violentos".



Pero Parler sostuvo que esa decisión está basada en razones políticas y para reducir la competencia en favor de Twitter. Ademá reprochó a Amazon no haberle avisado con 30 de días anticipación que le cortaría los servicios.



Parler pidió entonces al tribunal que impida a Amazon bloquearle sus servidores.



Apple y Google ya la habían retirado de sus plataformas de descarga debido a la proliferación de "amenazas de violencia" y "actividades ilegales". Ambas sostuvieron que Parler tiene una muy laxa política de moderación de contenidos.

"Parler no puede, o no quiere, identificar rápidamente y retirar esos contenidos, dijo Amazon en un mensaje a la AFP.



Parler desafía las normas de Amazon y, en consecuencia, su demanda "no se justifica", añadió la empresa, subrayando que desea servir a "clientes de todas las tendencias políticas".



La popularidad de Parler se disparó luego de que el viernes Twitter cerró definitivamente la cuenta de Trump. El sábado, la aplicación de Parler fue la más descargada en Apple en Estados Unidos.



El cofundador de Parler John Matze dijo el domingo que llevará tiempo volver a hacerla funcionar.



"Haremos todo lo necesario para volver a estar en línea lo más rápido posible, pero todos los proveedores con los que contactamos nos dicen que no quieren trabajar con nosotros si Apple o Google no lo aprueban" y es difícil encontrar "300 a 500 servidores informáticos en 24 horas", reconoció Matze en una entrevista con Fox News.

En un comunicado, Matze dijo la noche del domingo que quiere volver a hacer de Parler un lugar de "diálogo abierto" en donde no se tolera ninguna forma de violencia.



Lanzada en 2018, la red social tiene un funcionamiento similar al de Twitter. La libertad de expresión es su leitmotiv.



Con sede en Henderson, en el estado de Nevada, Parler fue fundada por Matze, un ingeniero informático, y Rebekah Mercer, una de las principales donantes del Partido Republicano.

Una red social en pleno ascenso



La plataforma atrajo en sus inicios a usuarios conservadores, algunos de extrema derecha pero recientemente la empezaron a utilizar voces republicanas más tradicionales. El presentador de Fox News Sean Hannity tenía 7,6 millones de seguidores y su colega Tucker Carlson, 4,4 millones.



También llegaron a Parler políticos republicanos, como el parlamentario Devin Nunes y la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem.



Pero fue la reciente decisión de Twitter de prohibir permanentemente la cuenta personal de Trump la que hizo disparar el número de usuarios en Parler.



Otras de las principales redes sociales, como Facebook, Instagram, Snapchat o Twitch, también han suspendido el perfil de Trump, lo que ha provocado que muchos de sus seguidores se volcaran en masa a plataformas conservadoras como Parler o Gab.

Después de esta demostración de mano dura de los gigantes tecnológicos contra los mensajes de extremistas, es probable que las redes sociales conservadoras tengan que adaptarse.



El servicio de video en vivo DLive, utilizado por varios manifestantes durante la invasión del Capitolio el miércoles, prohibió siete canales y eliminó más de 100 videos.



Algunos podrían optar por actuar como lo hizo Gab, una red social poblada mayoritariamente por usuarios ultraconservadores.



La plataforma estuvo en el foco de la polémica en 2018, cuando se descubrió que el autor de un tiroteo que mató a 11 personas en una sinagoga en Pittsburgh había publicado muchos mensajes antisemitas en esta red social.



Una vez que Apple y Google la vetaron, Gab adquirió sus propios servidores para no depender de empresas externas.



Esta red se benefició de lo ocurrido con Parler y en las últimas horas ganó miles de abonados.