Parlamento de Perú debate si adelanta las  elecciones para atenuar la crisis en el país 

El Congreso del Perú debate este martes la posibilidad de adelantar las elecciones generales para atenuar una crisis generada por la destitución del presidente Pedro Castillo, con 21 muertos en protestas que han alertado a organismos de derechos humanos.



La semana pasada, el proyecto de adelanto de elecciones no consiguió los votos necesarios. Tras un acuerdo este martes, el tema será discutido y votado nuevamente. Necesita el apoyo de 87 de los 130 legisladores.



El plan es adelantar los comicios de 2026 a 2023, y la entrega del mando de la presidenta Dina Boluarte, sucesora del izquierdista Castillo, en abril de 2024.



Las bancadas de izquierda, que apoyan a Castillo, piden incluir en la votación la convocatoria a un referéndum para una Asamblea Constituyente.



Boluarte, cuya renuncia también reclaman los manifestantes, asegura estar dispuesta a irse en los nuevos plazos y pidió a los legisladores que aceleren el debate. "No sean ciegos, miren a la población y actúen", comentó.



"Que hoy se decida el adelanto de elecciones y que la derecha y la izquierda se pongan de acuerdo", dijo a la prensa la congresista independiente Susel Paredes.



Este martes, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), liderada por su secretaria Tania Reneaum llegó a Lima para reunirse con autoridades "para recibir información sobre la crisis institucional y protestas".



Según un último reporte de la Defensoría del Pueblo, desde su inicio el 7 de diciembre las protestas dejan 21 muertos y más de 600 heridos por enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad.



Castillo perdió el poder ese día tras intentar cerrar el Congreso, intervenir el sistema judicial, gobernar por decreto y convocar a una Asamblea Constituyente.



Su pedido no tuvo apoyo institucional, por lo que fue detenido bajo cargos de rebelión, cuando intentaba llegar a la embajada de México para pedir asilo.



Este martes, el canciller de México, Marcelo Ebrard, confirmó que la esposa e hijos del expresidente Castillo se asilaron en la embajada mexicana en Lima.



"Ahora se está negociando el salvoconducto para que, si deseen salir, lo pueden hacer y venir a México, pero están en territorio mexicano, en nuestra embajada", dijo en conferencia de prensa Ebrard.