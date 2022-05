Países de la Otan ofrecen ayuda militar a Ucrania "el tiempo que sea necesario"

Los países de la Otan están dispuestos a dar su ayuda militar a Ucrania el tiempo que sea necesario, afirmó el domingo la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock.



"Estamos de acuerdo en no relajar nuestros acuerdos nacionales, especialmente en materia de asistencia militar, el tiempo que sea necesario y que Ucrania necesite de esta asistencia para asegurar la autodefensa de su país", declaró Baerbock en una reunión informal de jefes de la diplomacia de la Alianza Atlántica en Berlín.



Por otra parte, este domingo el secretario de la Otan, Jens Stoltenberg, aseguró que "Ucrania puede ganar la guerra contra Rusia".



Sobre la adhesión de Finlandia y Suecia a la Otan, Stoltenberg aseguró que las candidaturas de estos dos países para unirse a la Alianza Atlántica constituyen una prueba de que la agresión "no paga".



"Su membresía aumentaría nuestra seguridad compartida, va a demostrar que las puertas de la Otan están abiertas y que la agresión no paga", dijo Stoltenberg.