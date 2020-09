Erika Mantilla

Orden de traslado de Mancuso a Colombia no la firmó fiscal general de EE.UU., alega defensa

La defensa de Salvatore Mancuso, exlíder paramilitar detenido en EE.UU., tiene dos semanas para presentar argumentos y evitar su extradición a Colombia. Este miércoles sus abogados cuestionaron que la notificación para frenar su traslado a Italia no fue firmada por el Fiscal General.



Mancuso, uno de los máximos líderes de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, cumplió una condena penal en Estados Unidos por narcotráfico y está en una cárcel migratoria desde donde esperaba ser trasladado a Italia, por su doble nacionalidad.



Fue sentenciado en 2012 a 24 años de cárcel en Colombia por la masacre de 19 personas en 1998 y luego, extraditado.



El gobierno de EE.UU. había acordado con sus abogados migratorios que Mancuso sería expulsado a Italia a más tardar el 4 de septiembre tras cumplir su pena, pero Colombia pidió su extradición in extremis a finales de agosto.



Y el fin de semana, su defensa recibió una notificación del gobierno de que su traslado al país europeo en estos momentos es "perjudicial para Estados Unidos".



Sus abogados afirman que esta nota no estaba firmada por el fiscal general, Bill Barr, sino por un funcionario de menor rango y la cuestionan.



"Sólo el fiscal general tiene esa potestad", afirmó su defensa que dice que Mancuso está "aterrado" de volver a Colombia.



Mancuso está solicitado por Bogotá y organizaciones defensoras de los derechos humanos exigen su regreso al país para esclarecer los múltiples y atroces delitos de los paramilitares.



Antes de ser extraditado a Estados Unidos, Mancuso colaboró con los jueces, por lo que organizaciones de derechos humanos y víctimas exigen su regreso a Colombia para esclarecer los crímenes de esas milicias de ultraderecha que sembraron el terror.



Un tema clave de su testimonio son los vínculos de grupos paramilitares con políticos y empresarios.



La defensa de Mancuso asegura que su cliente siempre ha sostenido que hay "actores poderosos" en Colombia que utilizarían de una forma "impropia" la maquinaria del gobierno y del sistema judicial en un "esfuerzo desesperado" para silenciarlo.



"La continua cooperación del señor Mancuso representa un enorme reforzamiento de los deseos de tomar represalias contra él", indicó la defensa.



