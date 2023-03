Oposición en Francia presenta mociones de censura contra gobierno por polémica reforma

La oposición en Francia presentó este viernes dos mociones de censura contra el gobierno, en respuesta a la polémica adopción por decreto de la reforma de las pensiones del presidente liberal Emmanuel Macron.



El grupo de diputados independientes LIOT y el ultraderechista de Marine Le Pen anunciaron la presentación de sendas mociones de censura, que tienen complicado prosperar por los equilibrios políticos.



"El voto de esta moción nos permitirá salir airosos de una profunda crisis política", dijo el presidente del grupo parlamentario LIOT, Bertrand Pancher, al anunciar su iniciativa.



Macron decidió el jueves aprobar su reforma de las pensiones sin someterla a los diputados, al temer perder la votación en la Asamblea Nacional (cámara baja) donde carece de mayoría absoluta.



Este mecanismo legal, inscrito en el artículo 49.3 de la Constitución, permite esta adopción a la fuerza, a la que sólo podría darse marcha atrás si los diputados aprueban una moción de censura.



El debate en la cámara baja se espera a inicios de la próxima semana. Si alguna fuese adoptada, caería el gobierno liderado por la primera ministra Élisabeth Borne, pero no Macron, quien llegó a amenazar con disolver la Asamblea elegida en junio en caso de un revés para su reforma.



La moción presentada por LIOT y firmada por diputados del frente de izquierda Nupes podría recabar más apoyos que la de la ultraderecha, aislada políticamente. El partido de Le Pen votará ambas.



Pero le seguirían faltando unos treinta votos para alcanzar los 287 diputados necesarios para que la moción de censura salga adelante, algo complicado ante la posición del grupo Los Republicanos (derecha).



El jefe de este partido opositor, Éric Ciotti, anunció que no votarán una moción de censura contra un gobierno con el que negociaron la reforma. Sin embargo, el partido está dividido.



Los diputados favorables a la moción de censura buscan así presionar a la "veintena" de miembros de LR que se negaban a aprobar la reforma, empujando al gobierno a adoptarla con el 49.3.



Según los sondeos, dos de cada tres franceses se oponen al retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y al adelanto a 2027 de la exigencia de cotizar 43 años (y no 42 como ahora) para cobrar una pensión completa.