OMS alerta sobre "coyuntura crítica" por aumento exponencial de casos de covid-19

La Organización Mundial de la Salud, OMS, advirtió este viernes que el hemisferio norte se encuentra en un momento crítico frente a la pandemia de covid-19, con demasiados países registrando un crecimiento exponencial de casos de coronavirus.



"Demasiados países están experimentando un aumento exponencial de casos de covid-19 y esto está llevando a que los hospitales y las unidades de cuidados intensivos estén cerca o hayan sobrepasado sus límites de capacidad y apenas estamos en octubre", declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conferencia de prensa.



El funcionario urgió a los líderes de las distintas naciones a tomar acciones inmediatas para prevenir "muertes innecesarias", colapso de sistemas de salud y nuevos cierres de escuelas. "Como dije en febrero y repito hoy, esto no es un simulacro", advirtió.



"Tengo un mensaje específico para aquellos países que han controlado satisfactoriamente el contagio del covid-19: es hora de redoblar (esfuerzos) para mantener la transmisión a un nivel bajo, estar atentos, estar atentos para identificar casos y 'clusters' y tomar acciones rápidas. No permitan que el virus se fortalezca de nuevo", puntualizó.

