Ómicron, ¿qué es?: Síntomas y lo que se sabe de la variante que ya llegó a Colombia

Ómicron es una variante del covid-19 detectada hace cerca de un mes y que por su alto grado de transmisión puede cambiar de nuevo el rumbo de la pandemia, en especial a causa de su impacto en la vacunación.



Esta mutación del Sars-CoV-2 (el coronavirus origen de la pandemia), fue identificada a finales de noviembre en Botsuana, y luego en Sudáfrica.



Su particularidad es el gran número de mutaciones respecto a la variante original que fue detectada en la ciudad china de Wuhan, y de posteriores versiones, como la delta, que domina hasta ahora ampliamente la transmisión de la pandemia.



No se sabe cómo apareció ómicron. Una hipótesis a debate entre los científicos es que el virus habría mutado lentamente en el organismo de una persona con inmunodeficiencia, un proceso que duró varios meses, hasta llegar a la versión actual.

¿Qué tan contagiosa es está variante?

Es muy contagiosa, "a un ritmo que no habíamos conocido hasta ahora con ninguna otra variante", advirtió Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Sudáfrica, Dinamarca y el Reino Unido ya han advertido que los casos están creciendo de forma exponencial. Ómicron podría ser la variante dominante en Europa a mediados de enero, declaró la semana pasada la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.



¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas de ómicron, aunque difieren un poco de los asociados tradicionalmente a la infección por la variante original de covid-19, son similares a los mostrados por la variante delta.



Así lo aseguró Tim Spector, director del estudio Zoe Covid y epidemiólogo del King's College de Londres, quien además dijo a medios británicos que la mayoría de infectados no tiene la "triada clásica" de síntomas del covid-19, consistente en tos persistente, fiebre y pérdida de los sentidos del gusto y el olfato.



Según lo recolectado por el especialista, el síntoma más común relacionado con ómicron es la enorme y persistente fatiga que sentían los pacientes. Además, las personas experimentaron:

1. Garganta inflamada

2. Dolores de cabeza y musculares

3. Secreción nasal

4. Estornudos

Lo anterior, indicó Spector, indica que las personas están experimentando un cuadro más parecido al de un resfriado común, por lo que es necesario realizarse una prueba PCR para saber si se está infectado de covid-19.

¿Qué pasará con la variante Delta y las vacunas?

Los científicos advierten que ambas podrían convivir, como sucede con ciertas variantes del virus de la gripe, o que ómicron gane terreno para luego volverle a dejar ventaja a delta.



Las vacunas actuales ya están perdiendo eficacia ante delta. Las mutaciones que presenta la variante ómicron pueden reducir considerablemente la inmunidad de anticuerpos del virus.



En consecuencia, puede probablemente reinfectar a personas que previamente estaban afectadas por el virus, y contaminar a un número importante de personas ya vacunadas.



Varios estudios recientes, hechos en laboratorio, sostienen esta última hipótesis. La tasa de anticuerpos baja enormemente ante ómicron entre los vacunados con Pfizer/BioNTech, Moderna, y más aún con AstraZeneca o Sinovac.



Por el momento, una dosis de refuerzo de las vacunas ayuda a reforzar las defensas. Y en cualquier caso, los fármacos siguen siendo eficaces, aunque los anticuerpos que generan son solamente una parte de la respuesta inmunitaria.

Un estudio publicado esta semana en Sudáfrica sugiere que la vacuna Pfizer/BioNTech es eficaz contra las formas graves de la pandemia causadas por ómicron, incluido después de las dos primeras dosis.



Ómicron además plantea aparentemente dificultades a los tratamientos mediante anticuerpos de síntesis, sobre todo entre los pacientes ya hospitalizados.

¿Es ómicron más peligrosa que las otras variantes?

Los datos clínicos de las últimas semanas apuntan a que ómicron no es más peligroso que sus predecesores, en particular delta. Es "casi un certeza", explicó a principios de diciembre el consejero presidencial estadounidense Anthony Fauci a la AFP.



El primer deceso a causa de ómicron se produjo la semana pasada en el Reino Unido.



"Estamos preocupados por el hecho de que la gente considere ómicron como benigno", advirtió el patrón de la OMS. "Aunque provoque síntomas menos graves, el número de casos podría una vez más inundar a los sistemas de salud que no estén preparados".