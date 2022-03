OEA aprueba resolución sobre Ucrania y Kiev pide que suspenda a Rusia

La Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó este viernes una resolución sobre Ucrania que pide el cese "de actos que pueden constituir crímenes de guerra", pero la embajadora ucraniana en Washington le pidió que dé un paso más y suspenda a Rusia como observador permanente.



De los 34 miembros activos de la OEA, 28 votaron a favor, ninguno en contra y cinco se abstuvieron: Brasil, Bolivia, El Salvador, Honduras y San Vicente y las Granadinas.



Nicaragua estuvo ausente en este Consejo Permanente, el órgano ejecutivo de la OEA, donde este miércoles su embajador Arturo McFields denunció a su país, dirigido por Daniel Ortega, tachándolo de "dictadura". Más tarde el gobierno afirmó que "no le representa" y le destituyó.



La resolución sobre la crisis en Ucrania "exige el respeto de los derechos humanos y el cese inmediato de actos que pueden constituir crímenes de guerra" y pide a Rusia "que retire inmediatamente todas sus fuerzas y equipos militares (...) y regrese a un camino de diálogo y diplomacia".



El texto califica de "profundamente preocupante y totalmente inaceptable" el deterioro de la situación humanitaria.



La OEA, de la que Ucrania y Rusia son observadores permanentes, exhorta "a todas las partes a que respeten estrictamente" el derecho internacional humanitario y a proteger a la población civil.



Los países se comprometen a "revisar, según sea necesario, el cumplimiento de los compromisos de la Federación Rusa ante la OEA como observador permanente".



La embajadora ucraniana en Estados Unidos, Oksana Markarova, agradeció varias veces a la OEA la resolución pero le pidió que considere "retirar a Rusia el estatus de observador permanente" porque es "inaceptable que alguien que no respeta los principios de soberanía e integridad territorial y que piensa que está bien matar niños y matar gente inocente en el territorio de otro Estado se siente a la mesa con gente que lo respeta".



"No es solo nuestro país el que está siendo atacado, sino la base misma del mundo, el orden basado en normas, la seguridad y la arquitectura y el derecho internacional", dijo la embajadora, comparándolo con 1939 "cuando el país de Hitler atacó a inocentes países independientes en Europa".



El representante de la misión de observación permanente de Rusia, Alexander Kim, rechazó "categóricamente las acusaciones provocadoras e infundadas" y dijo que le parecía inapropiado que la OEA "considere temas que no son relevantes" para la región.