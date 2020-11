Nuevos casos de covid-19 identificados en la Casa Blanca, hay al menos cinco contagiados

Erika Mantilla

Un nuevo caso de covid-19 fue detectado entre el personal de la Casa Blanca, donde varios allegados a Donald Trump que asistieron a la noche de las elecciones el 3 de noviembre ya dieron positivo, informaron varios medios en EE. UU este miércoles.



Se trata del director político de la Casa Blanca, Brian Jack, quien dio positivo para coronavirus durante el fin de semana, según The New York Times y la cadena CNN.



Jack había pasado la noche del martes siguiendo los resultados de las elecciones presidenciales para la Casa Blanca.



Otro asesor del presidente dio positivo, según el periódico, pero no da su nombre o especifica si estuvo presente durante la noche de los comicios.

Lea además: Trump hace su primera aparición oficial en público, una semana después de las elecciones

Los otros contagiados son el jefe de gabinete del presidente, Mark Meadows, el secretario de Vivienda, Ben Carson, y David Bossie, jefe del equipo jurídico encargado de presentar recursos judiciales contra los resultados en algunos estados en donde los republicanos denuncian fraude electoral.



Varios altos funcionarios de la administración de Trump han contraído covid-19 en las últimas semanas, incluido el propio presidente y su esposa Melania.



Estados Unidos registró casi 240.000 muertes desde el inicio de la pandemia y más de 10,3 millones de casos. Actualmente registra más de 100.000 casos nuevos cada día.