Amy Winehouse: a nueve años de su muerte, así recuerda el mundo a la cantante

Alejandro Cabra Hernandez

Hace nueve años, el 23 de julio de 2011, la británica Amy Winehouse, considerada una leyenda de la música a pesar de su corta carrera, fue encontrada muerta en su residencia en Londres, Inglaterra.



Winehouse, quien luchó con los desórdenes alimenticios, la depresión, la drogadicción y el alcoholismo, murió presa de una de sus adicciones, La causa del deceso fue identificada como una intoxicación con alcohol-



Su muerte impactó fuertemente en el mundo, pues a Winehouse se le admiraba por su talento para escribir canciones, las cuales ella mismo describió que siempre sentía personalmente, desde lo más profundo de su alma.



Sus canciones se hicieron inolvidables, no solo por sus imponentes mensajes, sino por la mezcla exitosa de diversos géneros musicales como Jazz, R&B, soul y ska.



No obstante su talento musical, para la mayoría incuestionable, Amy llevó una vida desordenada, en donde eran publicamente conocidos su adicción a las drogas y el alcohol, y sufrió de trastornos alimenticios graves como la bulimia.



Pese a solo haber publicado dos álbumes de estudio en su carrera musical -Frank y Back to Black-, a Winehouse le alcanzó para hacerse inolvidable. Ambos fueron triple platino en el Reino Unido, vendiendo cada uno más de un millón de copias.

Eso le valió para obtener seis premios Grammy (uno de manera póstuma), un premio Brit y un premio Mobo.



En 2013, se convirtió en la primera artista fallecida nominada a un premio Brit, los más importantes de la música británica.



Su éxito musical se dio de manera paralela a los escándalos por sus relaciones tormentosas -tanto amorosas como familiares, sobretodo con su padre, Mitch Winehouse-y sus adicciones.



El propio padre lideró la creación de la Fundación Amy Winehouse, establecida tras la muerte de Amy para ayudar a jóvenes atrapados por el alcohol, las drogas y otros problemas.



El mismo Mitch confirmó que se prepara un biopic de Amy. Es decir, una especie de película que mostrará un espectáculo de la desaparecida cantante en Brodway. "La recuperaremos, retratándola como era".



Winehouse, quien gozó de la fama que muchos anhelan, afirmó en varias ocasiones que cambiaría el reconocimiento "por una familia". Amy sufrió depresión desde la separación de sus padres, cuando era una adolescente.



Winehouse, que se desempeñó alguna vez como reportera de espectáculos en World Entertainment News, tenía como canción favorita a 'So far away', de Carole King, la cual fue tocada en su funeral.