Nueva York se prepara para probable inculpación de Donald Trump

Barricadas cerca de la Trump Tower, policía en máxima alerta, algunos manifestantes y hordas de periodistas frente a la oficina del fiscal de Manhattan. Nueva York aguarda este martes la probable inculpación de Donald Trump, aunque sin certeza sobre el día en que se tomará la decisión.

El expresidente aseguró el sábado que sería "detenido" este martes a raíz del pago a una actriz porno para comprar su silencio, pero su defensa aseguró que dichas afirmaciones se basaban en informaciones de prensa y no tanto de la fiscalía.



Según medios estadounidenses, el gran jurado que dictaminará si hay delito o no podría votar el miércoles pero el fiscal de distrito de Manhattan, el demócrata Alvin Bragg, podría esperar a la semana próxima para anunciar los cargos.



Bragg, un cargo electo, no ha confirmado públicamente ningún plan y el gran jurado opera en secreto para evitar perjurio o la manipulación de testigos, lo que hace prácticamente imposible saber qué está ocurriendo.



El Ministerio Público presentó testigos ante el jurado en las últimas semanas e invitó a Trump a declarar, lo que podría indicar su inminente inculpación.



En caso de ser inculpado, el republicano de 76 años se convertirá en el primer exmandatario en sentarse en el banquillo de la justicia, lo que es interpretado por sus seguidores como un intento de los demócratas de impedir que se presente a la reelección en 2024.



Para prepararse a la posible detención del multimillonario, quien tendría que someterse al ritual de toma de huellas dactilares e incluso ser maniatado, el Departamento de Policía de Nueva York ha colocado vallas metálicas ante el tribunal de Manhattan y la Tower Trump, en la V Avenida de Nueva, en previsión de la llegada masiva de seguidores.

Maga

Según un mensaje enviado por su equipo de campaña, en el que además de pedir contribuciones que van desde los 24 a los 250 dólares, aunque sus seguidores también pueden aportar otras sumas, el "presidente Trump sabe que la verdadera reivindicación llegará el 5 de noviembre de 2024, cuando Nosotros, el Pueblo, recuperemos la Casa Blanca y hagamos a América grande de nuevo".



La cadena NBC News informó de que todo policía de Nueva York ha recibido la orden de llevar su uniforme y prepararse para un despliegue a partir de este martes.



"Aunque verán una mayor presencia de uniformados en los cinco distritos, actualmente no hay amenazas creíbles para la ciudad de Nueva York", dijo un portavoz de la policía en un comunicado.



Trump instó el pasado fin de semana a masivas protestas en caso de ser inculpado, aunque hasta ahora solo han acudido a Nueva York un puñado de seguidores del multimillonario.



Este martes había un puñado de manifestantes ante el tribunal.

Caza de brujas

Importantes figuras, entre ellos sus hijos, no han convocado protestas en las calles como hicieron después de la elección de 2020, cuando el presidente Joe Biden derrotó a Trump en las urnas.



El lunes por la noche, las protestas convocadas por el Club de Jóvenes Republicanos de Nueva York congregaron a dos docenas de seguidores del



La investigación de Bragg se centra en el pago de 130.000 dólares, en plena recta final de la elección de 2016, a la actriz porno Stormy Daniels para silenciar una supuesta relación extraconyugal que habría tenido con el magnate diez años antes y que el éste siempre ha negado.



El exabogado y ahora enemigo de Trump Michael Cohen, que declaró ante el gran jurado, dijo que había realizado dicho pago y que después fue reembolsado.



De no estar debidamente documentado, el pago a Daniels podría ser considerado como una falsificación contable, que podría infringir la ley sobre financiamiento electoral, un delito penal que podría estar castigado con cuatro años de cárcel.Expertos legales aseguran que no será fácil demostrar dicho delito.



No obstante, en caso de ser inculpado, un eventual juicio podría tardar meses en realizarse. Trump se siente víctima de una "caza de brujas".



"Nuestros enemigos están desesperados para pararnos porque saben que somos los únicos que podemos pararlos a ellos", dijo Trump en un vídeo colgado en su plataforma Truth Social este martes.



El magnate es objeto de varias investigaciones penales tanto a nivel estatal como federal que podrían amenazar su nueva carrera a la Casa Blanca, entre ellos sus intentos de revertir su derrota en la elección de 2020 en el estado de Georgia.