Nueva versión pone en duda participación de exmilitares colombianos en magnicidio de Haití

La investigación sobre los móviles y responsables del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, podría dar un giro de 180 grados.



Esto, después de que se conocieran testimonios que ponen en duda la participación de los exmilitares colombianos detenidos en la isla por el crimen, ocurrido en la madrugada del pasado miércoles.



El exsenador y ex candidato presidencial opositor, Steven Benoit, aseguró a medios que el magnicidio fue cometido por los agentes de seguridad de Moise y no por los colombianos que, afirmó, habrían sido víctimas de una trampa.



Interrogado por La W al respecto, aseguró que su conclusión parte de una observación "muy sencilla, muy simple", hecha por él y los habitantes del barrio en el que residía el presidente.



Asegura que, si la versión oficial es cierta, los colombianos habrían asesinado al mandatario hacia la 1:00 a.m. del miércoles; sin embargo, los residentes del sector vieron a los presuntos responsables del homicidio moviéndose en el barrio en horas de la mañana de ese miércoles, "no se escondían".



"¿Por qué razón, después de haber cometido un asesinato de este tamaño, no se escaparon?", reflexionó Benoit.

Pero además, aseguró que el mes pasado se anunció la llegada a Haití de un "un comando especial de expertos colombianos que iban asesorar a las fuerzas militares de Haití en estrategias de seguridad. Esto me lleva a pensar que los colombianos no son responsables del asesinato".



Para él, entonces, la responsabilidad recae en la guardia presidencial, quienes son los otros protagonistas armados de la escena del crimen, y llamó la atención sobre el hecho de que ningún miembro de este cuerpo resultó herido.



Indicó que en el sector, al ser residencial y "de alto nivel", hay muchas cámaras de vigilancia, lo que permitirá hacer un seguimiento de qué fue lo que realmente pasó.



Reiteró que el ataque al presidente ocurrió a la 1:00 a.m., pero a los colombianos "se les vio llegar entre 2:00 a.m. y 3:00 a.m." a la residencia del mandatario haitiano.



Además, asegura que fueron los colombianos los que habrían auxiliado a la primera dama, quien resultó herida en el hecho.



Lo anterior concuerda con información revelada al diario El Tiempo por parte de una fuente en la isla.



"(Los colombianos) habrían llegado una hora y media después del crimen del Presidente", dijo el informante, y agregó que los connacionales están pidiendo que se dé a conocer que ellos fueron quienes llevaron herida a la primera dama a un centro hospitalario.



De acuerdo con el medio, dos miembros del anillo de seguridad del presidente haitiano están siendo investigados dentro del caso. A la isla se dirigirán autoridades colombianas para apoyar en la investigación, así como agentes del FBI.

Van 20 capturados, 18 de ellos colombianos

Por otra parte, la Policía de Haiti reveló este viernes que tres de los colombianos señalados de hacer parte del comando que habría asesinado al presidente, y quienes se encontraban prófugos, fueron capturados.



Así, la lista de detenidos por el caso llegó a 20, de los cuales 18 son colombianos y dos son haitiano-estadounidenses. Tres personas más fueron neutralizadas por las autoridades y otras cinco permanecen prófugas -todas son de nacionalidad colombiana-.



El director de la Policía Nacional colombiana identificó a 15 de los implicados y aseveró que cuatro empresas de vigilancia, al parecer colombianas, habrían sido las encargadas de reclutar y organizar el viaje a Haití de los exmilitares, que se habrían retirado del Ejército Nacional entre el 2018 y el 2020.