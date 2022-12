Nueva presidenta de Perú busca formar gobierno tras autogolpe fallido de Castillo

La incertidumbre planea sobre Perú este jueves, el primer día de presidencia de Dina Boluarte, quien pidió una tregua a la oposición para superar la crisis institucional tras la fulminante destitución y detención de Pedro Castillo, acusado de un autogolpe de Estado.



Hasta ahora vicepresidenta, la abogada de 60 años debe conformar en las próximas horas su primer gabinete ministerial, en medio de dudas sobre sus posibilidades de sobrevivir a la tormenta política que la acecha desde el parlamento.



Luego de una sucesión de anuncios que en pocas horas sacudieron la institucionalidad de Perú, Boluarte fue juramentada como la primera mujer presidenta del país y dejó claro que aspira a cumplir todo el período, hasta julio de 2026.



Lea además: "Fue arrinconado desde el primer día": Petro sobre Pedro Castillo y crisis política en Perú



Sus decisiones iniciales serán cruciales para saber si alcanzará ese objetivo o si deberá resignarse a dar un paso al costado y convocar elecciones generales anticipadas.



En sus primeras palabras como jefa del gobierno peruano, la presidenta llamó a la "unidad nacional" y exhortó a dejar de lado las ideologías, en tácita alusión al enfrentamiento que marcó a fuego la relación entre el gobierno izquierdista de Castillo y el Congreso, dominado por la derecha.



Luego llamó a "una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional".



A inicios de diciembre, una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que monitorea la crisis política peruana había pedido una tregua de 100 días entre el Ejecutivo y Legislativo que no llegó a ocurrir.



En la madrugada del jueves el Ministerio Público finalizó un allanamiento a Palacio de Gobierno y algunos ministerios, en busca de pruebas contra el expresidente, a quien investiga por el delito de rebelión y conspiración luego de su fallido intento de golpe de Estado.



Lea también: Dina Boluarte es la nueva presidenta de Perú, luego de la destitución de Pedro Castillo



Los fiscales recogieron las cámaras y videos de seguridad del Palacio, para determinar quienes acompañaron a Castillo en el mensaje donde dispuso cerrar el Congreso y establecer un gobierno de excepción.



Estados Unidos, por su parte, elogió el jueves a las instituciones de Perú por garantizar la "estabilidad democrática" y se comprometió a trabajar con la nueva presidenta.



"Elogiamos a las instituciones peruanas y a las autoridades civiles por asegurar la estabilidad democrática y continuaremos apoyando a Perú bajo el gobierno de unidad que la presidenta Boluarte se comprometió a formar", dijo un portavoz del Departamento de Estado.



Una presidencia frágil

Sin bancada propia en el Congreso, Boluarte enfrenta una situación de fragilidad muy similar a la que vivió entre 2018 y 2020 el entonces presidente Martín Vizcarra, que acabó perdiendo el cargo.



"No tiene bancada en el Congreso, está sola", advirtió el expresidente Ollanta Humala (2011-2016) en declaraciones a la televisión Canal N la noche del miércoles.



Le puede interesar: Políticos colombianos reaccionan a intento de golpe de estado de Pedro Castillo en Perú



"No tiene las herramientas para gobernar, ella debe convocar un adelanto de elecciones, puede ser renunciando para que asuma el presidente del Congreso y adelante elecciones", agregó Humala .



"Esperemos que la presidenta nombre a un gabinete de ancha base, un muy buen gabinete y todos debemos de hacer las cosas posibles para que las cosas funcionen bien", tuiteó no obstante la líder derechista Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).



Boluarte puede tener a su favor el enorme desprestigio del Congreso debido a escándalos de corrupción, que lo han llevado a tener una desaprobación de 86% en los sondeos.