Nicolás Maduro y su esposa recibieron la primera dosis de la vacuna Sputnik V

Nicolás Maduro, recibió este sábado la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V, junto a su esposa, Cilia Flores, mientras su gobierno anunció la inmunización de maestros a partir del lunes con vacunas de la farmacéutica china Sinopharm.



"Estoy vacunado, no siento ningún tipo de 'skalosky', ni 'fiebrasky'", bromeó Maduro. "Dicen que uno sale hablando ruso", dijo el mandatario de 58 años entre risas.



Citando estudios difundidos en el mundo, Maduro, que tiene en Rusia a uno de sus principales aliados, junto a China, Cuba y Turquía, subrayó que la Sputnik V "es una vacuna de gran poder para generar inmunidad".



"No duele", comentó su esposa. "Cilia es más valiente que yo, a mí sí me dolió", comentó Maduro.

Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, también recibió la dosis. Tomada de Twitter @ConCiliaFlores

Poco después de que la televisión gubernamental mostrara imágenes de Maduro vacunándose, transmitió el aterrizaje de un avión procedente de Moscú de la aerolínea estatal Conviasa con un segundo cargamento de 100.000 dosis de Sputnik V.

Comparto el momento en el que, junto a @ConCiliaFlores, nos aplicamos la primera dosis de la Sputnik V. Con esta vacuna hemos inmunizado a gran parte de nuestro personal médico, y nos preparamos, sumando otras vacunas para proteger a todo nuestro pueblo. https://t.co/TczAeBBKp3 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) March 6, 2021

El ministro de Salud, Carlos Alvarado, junto al embajador ruso en Caracas, Sergey Mélik-Bagdasárov, y el canciller venezolano, Jorge Arreaza, celebraron el arribo de la aeronave desde el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas.



"Ya sabemos que se vacunó el presidente Nicolás Maduro, es un gran honor para nosotros", declaró Mélik-Bagdasárov, al asegurar que "van a venir más y más vacunas" a Venezuela, según lo acordado entre los presidentes de ambos países.

Vacunación a maestros



El pasado 18 de febrero, Venezuela comenzó a suministrar la primera dosis de la vacuna rusa contra el covid-19 Sputnik V al personal de salud del país, luego de recibir 100.000 dosis de los 10 millones que encargó.



"El lunes comienza la vacunación con la vacuna china, son 500.000 dosis que llegaron al país para 250.000 personas (...) son 100.000 maestros que se van a vacunar y 50.000 personas que están en las pesquisas casa a casa, que es la nueva fase con la vacuna china", indicó Alvarado.



Desde marzo de 2020, cuando se detectaron los primeros casos de covid-19 en Venezuela, las clases presenciales han estado suspendidas. Maduro ha dicho que prevé el retorno a las escuelas en abril próximo.

Alvarado señaló que "ya son son 700.000 dosis" de vacunas en el país caribeño. "500.000 de la vacuna china y 200.000 de la rusa, y así van a seguir llegando para la meta que tenemos que cumplir este año de inmunizar al 70 por ciento de la población venezolana".



El lote de Sputnik V recibido este sábado "es la segunda dosis de este grupo de personas que está en primera línea de combate contra el covid", afirmó Alvarado en referencia al personal sanitario.



El lunes 1 de marzo arribaron al país caribeño 500.000 dosis de la farmacéutica china Sinopharm.



Venezuela tiene además reservadas entre 1,4 y 2,4 millones de vacunas de AstraZeneca por medio del sistema Covax de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Sin embargo, no han podido llegar por deudas con la OMS.



La administración de Maduro ha visto limitado su acceso a cuentas estatales en el extranjero, con fondos bloqueados cuyo control recae en el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente del país sudamericano por Estados Unidos y medio centenar de gobiernos.



Con 30 millones de habitantes, el gobierno venezolano informó hasta el viernes 140.960 casos y 1.364 muertes por covid-19, cifras cuestionadas por la oposición y oenegés al considerarlas poco creíbles.

