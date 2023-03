Nicaragua plantea suspender relaciones diplomáticas con El Vaticano tras críticas del Papa

El gobierno de Nicaragua aseguró este domingo que se ha planteado la suspensión de las relaciones diplomáticas con el Estado Vaticano, luego de que el papa Francisco calificó el viernes al gobierno del país centroamericano como "dictadura grosera".



"Ante la información que ha sido divulgada por fuentes aparentemente vinculadas con la Iglesia Católica, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de nuestra Nicaragua, Bendita y Siempre Libre, precisa que entre el Estado Vaticano y la República de Nicaragua se ha planteado una suspensión de las Relaciones Diplomáticas", consignó un comunicado del Ministerio de Relaciones exteriores.



En el escueto comunicado, el gobierno nicaragüense no brindó explicaciones sobre las circunstancias que motivan su postura, pero se produce luego de que el papa Francisco declaró que el presidente Daniel Ortega tiene un "desequilibrio", en una entrevista al portal argentino Infobae.



Lea además: Ciclistas se manifestaron desnudos en Brasil para sensibilizar sobre accidentes de tránsito



Las declaraciones del pontífice se dieron pocos días después de que el gobierno del país centroamericano decidiera cerrar dos universidades vinculadas a la Iglesia católica.



"Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige", dijo Francisco, refiriéndose a Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente en cuestionados comicios.



Durante la entrevista, el papa argentino hizo referencia sin nombrarlo al obispo católico Rolando Álvarez, condenado en febrero a 26 años de prisión por, entre otros cargos, menoscabo a la integridad nacional.



"Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio", manifestó.



Lea también: Grupo Estado Islámico reivindicó el atentado contra periodistas en Afganistán



El obispo de Matagalpa, de 56 años, estaba detenido desde agosto por conspiración y rechazó ser deportado a Estados Unidos con otros 222 opositores excarcelados y expulsados del país por considerarlos "traidores a la patria".



"Es una cosa que está fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera traer la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del 35, traer aquí las mismas (…) Son un tipo de dictaduras groseras", añadió el santo padre.



Nicaragua enfrenta una ola de condenas de la comunidad internacional por cuenta de la deriva autoritaria del ejecutivo de Ortega, quien gobierna con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.



Centenares de opositores fueron detenidos en el país en el contexto de la represión que siguió a las multitudinarias protestas antigubernamentales de 2018.