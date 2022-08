Negociaciones entre el Gobierno de Bolivia y sector cocalero volvieron a fracasar

Las negociaciones que desde hace varios días tiene al Gobierno de Bolivia y a un sector de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) ha vuelto a fracasar en la noche de este jueves y el sindicato ya ha adelantado que "radicalizará" las protestas.



"Nosotros queremos dialogar con las autoridades de Gobierno, del sector en movilización, no así con otros segundos o terceros sectores que nada tienen que ver en esta mesa de diálogo", ha dicho el líder de estas protestas, Freddy Machicado.



La principal exigencia de este sector de Adepcoca es el cierre del mercado de Villa El Carmen, al que consideran ilegal, y está dirigido por la otra parte en conflicto, aunque del mismo sindicato, liderada por Arnold Alanes, a quien Machicado no considera un interlocutor valido.

En esas, Machicado ha adelantado que ante la supuesta falta de interés del Gobierno por alcanzar un acuerdo -exige negociar directamente con el ministro de Desarrollo Rural, Remmy Gonzáles, y no con otros funcionarios de la cartera ni intermediarios-, radicalizarán sus medidas de presión.



Por su parte, Alanes, quien ha subrayado que su dirección es la única legal que existe en Adepcoca, se sentará a negociar siempre que les convoquen. "Ellos no tienen suficientes argumentos para sostener una mesa de diálogo porque no tienen la legalidad ni la legitimidad", ha enfatizado.



"Nosotros somos la directiva legal de Adepcoca departamental y estamos dispuestos a explicar la legalidad con documentos, nosotros venimos fruto de una sentencia constitucional, de un amparo ganado", ha dicho a la prensa, tal y como ha publicado el diario boliviano 'La Razón'.