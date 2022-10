Musk elimina tuit con rumor sobre ataque a esposo de demócrata Nancy Pelosi

Elon Musk eliminó el domingo un tuit que contenía un rumor sobre el ataque contra el esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, en momentos en que su reciente adquisición de la red social genera temores de un aumento del discurso de odio y la desinformación en la plataforma.



"Existe una pequeña posibilidad de que las apariencias engañen", escribió el magnate en referencia al ataque a Paul Pelosi, cuyo mensaje redirigía al sitio web conservador Santa Monica Observer, que difundió información no verificada sobre el incidente.



Este medio ya ha publicado teorías conspirativas e información falsa en el pasado, según el diario Los Ángeles Times.



Paul Pelosi fue agredido en su casa en San Francisco el viernes por un hombre con un martillo, que supuestamente buscaba a Nancy Pelosi, quien se encontraba en Washington DC. El marido de la congresista sufrió una fractura de cráneo y permanece hospitalizado.



Musk escribió su tuit en reacción a otro de la excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton criticando las teorías conspirativas promovidas por el Partido Republicano.



"El Partido Republicano y sus voceros ahora propagan regularmente discursos de odio y teorías de conspiración completamente locas", había tuiteado Clinton, también exsecretaria de Estado. "Es impactante, pero no sorprendente, que la violencia sea el resultado".



El tuit de Musk suscitó a su vez una serie de comentarios en la red social.



"Clinton: las teorías de la conspiración están matando gente y no deberíamos amplificarlas. Dueño de Twitter: ¿Pero ha considerado esta teoría de la conspiración?", escribió el politólogo de la Universidad de Denver Seth Masket, después del tuit de Musk, que marcó como inapropiado para la red social.



"El troll Elon debería alertar al jefe de Twitter Elon para el retiro (de este tuit)", comentó irónicamente el ex relator especial de la ONU para la libertad de expresión, David Kaye.



El jefe de Tesla y SpaceX ha afirmado en reiteradas ocasiones que quiere que impere la libertad de expresión en Twitter, aunque tras convertirse en su nuevo propietario, dijo que formará un comité para evaluar la política de la red social sobre publicaciones y el restablecimiento de cuentas bloqueadas.



Asimismo, pocos días después de que pasó a sus manos, la red social es objeto de campañas coordinadas de trols que quieren poner a prueba su política de moderación, dijo el jefe de seguridad de Twitter.



"Durante las últimas 48 horas, hemos visto un pequeño número de cuentas publicar una tonelada de tuits que incluyen insultos y otros términos despectivos", dijo el gerente de integridad de la plataforma, Yoel Roth.



"Para dar una idea de la escala: más de 50.000 tuits que usaron repetidamente un insulto en particular provenían de solo 300 cuentas", detalló. "Casi todas" esas cuentas son falsas, aseguró.



Roth reiteró que "el discurso de odio no tiene cabida" en Twitter ya que las políticas de moderación de la red no han "cambiado", y que la empresa está tomando medidas para "detener cualquier ezfuerzo organizado para hacer que la gente crea lo contrario".