Mujeres víctimas de Harvey Weinstein recibirán cerca de 19 millones de dólares 

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Varias mujeres que sufrieron acoso y agresión sexual mientras trabajaban para Harvey Weinstein, condenado por violación y otros cargos en febrero, recibirán casi 19 millones de dólares en el marco de una demanda colectiva, informó este martes la fiscal general de Nueva York.



Los pagos, que deben ser aprobados por dos cortes, son resultado de una demanda interpuesta contra el exproductor de cine, que actualmente cumple una pena de 23 años de prisión, y el estudio The Weinstein Company.



"Harvey Weinstein y The Weinstein Company le fallaron a sus empleadas mujeres. Después de todo el acoso, las amenazas, la discriminación y la discriminación de género, estas sobrevivientes recibirán finalmente algo de justicia", dijo Letitia James en un comunicado.



La demanda establece que Weinstein "pidió o forzó a empleadas mujeres a establecer contactos sexuales no deseados para mantener sus empleos o avanzar en sus carreras".



Un abogado de varias víctimas de Weinstein criticó sin embargo el acuerdo propuesto.



Douglas Wigdor -entre cuyas clientes está Tarale Wulff, una mesera que dijo en el juicio de Weinstein que él la violó en su apartamento de Nueva York en 2005- describió el acuerdo como "una completa traición".



Según el letrado, en virtud del acuerdo Weinstein "no acepta responsabilidad por sus acciones" y no pagará con su propio dinero.



Wigdor también dijo que el pacto impide que las víctimas que no quieran aceptarlo intenten otras vías de compensación y que por lo tanto lo objetará en la corte.



La declaración de la fiscal general no mencionó un acuerdo por 25 millones de dólares alcanzado con docenas de mujeres en diciembre.



Weinstein fue declarado culpable en febrero de acto sexual criminal y violación, en un veredicto clave para el movimiento #MeToo.



La sentencia que le fue impuesta el mes siguiente terminó de tumbar de su pedestal al exproductor de cine de 68 años, que ha sido acusado de comportamiento sexual agresivo por casi 90 mujeres, incluidas Angelina Jolie y Salma Hayek.