Tomás Cam y Massiel Pereyra son una pareja de peruanos que decidieron compartir sus vidas juntos tras enamorarse perdidamente el uno del otro. Se dieron la oportunidad de iniciar un nuevo camino y abandonar sus hábitos religiosos, todo por el amor.



La historia de cómo se conocieron ha conmovido a cientos de usuarios en redes sociales. Se vieron por primera vez mientras estudiaban teología. Tomás se preparaba para ser padre y Massiel hacia sus hábitos para ser monja. Vieron clases juntos durante un año pero no se hablaban muy seguido.



“Recuerdo haber hablado máximo, no sé, tres veces con ella en todos esos años. Realmente yo estaba súper enfocado en lo mío”, ha explicado Tomás en redes sociales.



Un año después Massiel dejó sus hábitos de monja y más tarde Tomás abandonó el sacerdocio. La parte más curiosa de la historia es que ambos se conocieron al contactarse por redes sociales. Fue de esa manera como iniciaron su relación sentimental.



“Todo realmente empezó cuando comenzamos a hablar. ¿No sé si alguna vez han visto esas películas donde la persona habla y la otra no la escucha, sino que simplemente la contempla? Así me pasó a mí. Me encantó. Y simplemente quise seguir escuchándola”, dijo Tomás.



La pareja se ha hecho famosa y se han ganado el corazón de cientos de usuarios.



"Linda pareja... sean la representación más genuina y pura de que la fe y la devoción a Dios no necesitan imposiciones que a veces nos alejan del verdadero sentido de lo que representa", escribió una internauta.