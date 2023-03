Demi Moore se va a vivir con Bruce Willis, "para cuidarlo hasta el final"

El actor Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal sin tratamiento, una noticia que causó gran conmoción entre su familia, seguidores, y en general en el mundo del espectáculo y las artes.



Una de las personas cercanas que más ha mostrado su apoyo al actor de Pulp Fiction es su exesposa, Demi Moore con quien estuvo casado el intérprete durante 13 años, formando una familia de la cual nacieron tres hijas.

Para nadie es un secreto el cariño que se tienen entre ellos Demi y Bruce. Es tanto su compromiso y fidelidad, que la actriz reveló que se fue a vivir temporalmente a la casa que su exmarido, lugar que comparte con su actual esposa y sus dos hijas menores: Mabel y Evelyn.

De acuerdo con fuentes consultadas por Daily Mail, “Demi se mudó y no se irá hasta el final”.



"Al principio nadie fuera de la familia podía entender qué estaba haciendo Demi viviendo con su ex y su nueva esposa, pero ahora todo tiene sentido (…) Demi ha sido una roca para la familia y esta decidida a asegurarse de que cada día que le quede a Bruce en la tierra esté lleno de amor”, han dicho fuentes cercanas a los actores al medio citado anteriormente.



Y es que no ha sido nada fácil este proceso de deterioro de la salud mental para Bruce. Emma Heming realizó un llamado a quienes lo graban con celulares para que no le hablen. “A los de los videos, por favor, no le griten a mi marido preguntándole cómo está o lo que sea (…) simplemente no lo hagan. ¿De acuerdo? Denle su espacio. Permitan que nuestra familia o quien esté con él ese día pueda llevarlo del punto A al punto B con seguridad”.