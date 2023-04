Ministra ucraniana visitará India en primer encuentro desde la invasión rusa

La viceministra ucraniana de Relaciones Exteriores viajará a India a partir del domingo, una visita que marcará el primer encuentro entre ambos países desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.



India mantiene un delicado equilibrio entre su creciente cooperación en materia de seguridad con los países occidentales y su dependencia de Rusia para las importaciones de material militar y petróleo.



Nueva Delhi ha pedido cesar el conflicto en Ucrania, pero a la vez, ha rechazado condenar la invasión.



La viceministra ucraniana de Relaciones Exteriores, Emine Dzhaparova, intercambiará "puntos de vistas sobre la situación actual en Ucrania" con un alto cargo del Ministerio de Exteriores indio, según ha indicado un comunicado del gobierno indio.



India comparte "relaciones cálidas y amistosas, así como una cooperación polifacética" con Ucrania, y la visita será una ocasión para "fomentar el entendimiento y los intereses mutuos", añadió el comunicado.



Por el momento, no se precisó si Dzhaparova se reuniría con el primer ministro indio, Narendra Modi, u otros cargos de su gobierno. La responsable ucraniana desea invitarlo a Kiev, según el periódico local The Hindu.



Aunque India no ha denunciado públicamente la invasión rusa de Ucrania, Modi dijo el año pasado al presidente ruso, Vladimir Putin, que no era "el momento para una guerra".



India importa crudo ruso a un precio reducido y resiste de momento a la presión de los países occidentales para congelar las importaciones procedentes de Moscú.



En su lugar, el país ha optado por reforzar los lazos comerciales con su viejo aliado, con el beneficio añadido de moderar la inflación y ahorrar dinero público.



Según The Hindu, Dzhaparova se reunirá también con medios y centros de reflexión en Nueva Delhi con el objetivo de conseguir apoyo para Ucrania.