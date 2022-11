MinDefensa afirmó que EE.UU. "respalda" la política de "paz total" del Gobierno Petro

Estados Unidos "respalda" la política de "paz total" emprendida por Colombia, afirmó este martes el ministro de Defensa, Iván Velásquez, en Washington.



Hace unos días el presidente Gustavo Petro, pidió el respaldo de Washington a su enfoque de "paz total", con el que pretende extinguir por completo el conflicto interno de seis décadas y desmantelar el narcotráfico, a cambio de beneficios jurídicos. Esto teniendo en cuenta que los diálogos que se adelantan con el ELN y que el Gobierno quiere extender a otras organizaciones al margen de la ley.



"Nosotros decimos que el camino al progreso es la seguridad y para la seguridad" se necesita "la paz y para la paz" hay que "lograr que todas estas organizaciones" abandonen la criminalidad, dijo el ministro en un encuentro con la prensa en la embajada de Colombia en Washington.



Lea además: Colombia le pidió formalmente a EE.UU. un estatuto de protección para los migrantes



"Este concepto realmente ha sido respaldado, no ha habido oposición, contradicción, objeción a esto que se ha planteado", afirmó. Velásquez se reunió este martes con el secretario de Defensa Lloyd Austin, quien subrayó "la sólida relación" en este ámbito con Colombia, un socio estratégico.



Los dos ministros examinaron cómo "profundizar la cooperación en temas estratégicos, incluida la cooperación en seguridad internacional, la lucha contra las drogas y la implementación de acuerdos de paz", señala Austin en un comunicado.



Esta cooperación implica temas de inteligencia "en dos frentes" tanto el estratégico como el "enfocado hacia la investigación" para identificar y recuperar los bienes y los activos derivados del narcotráfico, afirmó el ministro colombiano.



Según el ministro, Estados Unidos entendió que esta forma de lucha contra el narcotráfico puede resultar "más efectiva" porque al "recuperar los activos de los dueños del negocio debilita a las organizaciones", dijo.



Venezuela fue otro tema que ha salido a relucir en las reuniones que el ministro mantiene desde el lunes. El gobierno de Petro ha restablecido relaciones con el mandatario venezolano Nicolás Maduro, cuya reelección Washington considera fraudulenta.



Al respecto, unos pasos que el gobierno estadounidense ve con "curiosidad" y "un interrogante", afirma Velásquez, que aseguró a Washington que "la ruptura de relaciones militares y de policía entre Colombia y Venezuela solo sirvió para fortalecer el crimen organizado" y fue un "gravísimo error".



Lea también: Debate de moción de censura contra MinMinas se realizará este miércoles en la Cámara



No obstante dijo que su gobierno quiere que "haya un respeto por la democracia en Venezuela" y que una forma de lograrlo sería la celebración de "elecciones libres".



Según él, el hecho de estrechar lazos con Maduro no merma la capacidad de Colombia de cumplir sus compromisos.



"Nosotros manejamos responsablemente la información" y "los compromisos que existen" en cuanto a la que se obtiene conjuntamente con Estados Unidos "se cumplen, se están cumpliendo y serán cumplidos", recalcó.