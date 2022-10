México se protege ante la llegada del huracán Roslyn que amenaza la Costa del Pacífico

Pobladores de la costa oeste de México se preparaban este sábado para recibir el embate del huracán Roslyn, que avanzaba por el Pacífico como categoría 4 de la escala Saffir-Simspon (de 5) y que está previsto que toque tierra en costas del estado de Nayarit (oeste) el domingo.



A las 00H00 GMT, el fenómeno registraba vientos sostenidos de 215 km/h, se encontraba a 145 km de Cabo Corrientes, Jalisco, y avanzaba a 17 km/h en dirección norte, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).



Se espera que Roslyn pierda fuerza al acercarse a tierra, aunque "siga siendo un huracán mayor cuando toque tierra el domingo", según el pronóstico del NHC.



Un huracán mayor es superior a la categoría 3 y es considerado potencialmente catastrófico.

Cese de actividades

Pero antes de tocar tierra, el ciclón hará sentir la fuerza de sus vientos, que se extienden hasta 130 km desde su centro, sobre Jalisco, principalmente en el turístico Puerto Vallarta.



Los comercios del balneario empezaron a cerrar sus negocios el sábado por la tarde después de que el gobierno recomendara cesar toda actividad. Los pobladores hacían a contra reloj compras y protegían sus casa.



Algunos turistas buscaban sin éxito bares y restaurantes abiertos y otros seguían al final de la tarde en las playas de Puerto Vallarta.



Graciano Peña, de 59 años, administrador de la plaza comercial Malecón, colocaba costales en el ingreso del lugar. "Es para evitar el efecto y la fuerza de la ola, no evitamos que se meta el agua, le quitamos fuerza para que no suba más", explicó a la AFP.



En los pobladores del puerto sigue fresco el recuerdo de Kenna, que justo en octubre de 2002 llegó como categoría 4 dejando cuatro muertos y pérdidas millonarias. "Después de esa experiencia, cada aviso estamos pendientes y nos preparamos con tiempo", añade Peña.



Anabeli Chacón, de 28 años, gerente de una boutique sobre la avenida costera, retiraba la mercancía expuesta de los aparadores mientras un par de trabajadores tapiaba el negocio.



"No es por el huracán, sino por la gente que pudiera hacer algún acto de vandalismo", dijo la joven, quien ya ha reunido documentos importantes, víveres, lámparas y radios de pilas, como recomiendan las autoridades.



Roslyn ya ha desatado intensas precipitaciones en otros estados del Pacífico, como Colima y Michoacán (oeste).

Preparan refugios

Protección Civil de Jalisco ha informado de que 303 personas han sido desalojadas de la comunidad de La Huerta, cerca de donde pasará el huracán. La mayoría se fueron a casas de familiares y otros a refugios anticiclónicos.



En Cabo Corrientes y Puerto Vallarta también se han habilitado albergues, mientras que el gobierno de Nayarit se alistaba para resguardar a las poblaciones de zonas vulnerables.



Según la trayetoría prevista, Roslyn pasaría por una zona en la que predominan comunidades pesqueras, principalmente en el municipio de San Blás, con unos 41.000 habitantes.



El Servicio Meteorológico de México informó de que "se mantiene zona de prevención por efectos de huracán desde Playa Pérula, Jalisco, hasta El Roblito, en Nayarit".



México sufre cada año el embate de ciclones tropicales tanto en su costa del Pacífico como del Atlántico, habitualmente entre mayo y noviembre.



A finales de mayo, Agatha, el primer fenómeno de la temporada en el Pacífico, impactó en las costas del estado de Oaxaca (sur), donde las lluvias en localidades montañosas dejaron once fallecidos.



El 3 de octubre, Orlene tocó tierra en el estado de Sinaloa como categoría 1, dejando principalmente daños materiales.



El 8 de septiembre, Kay, también categoría 1, alcanzó el sur de la península de Baja California provocando afectaciones menores.



En octubre de 1997, el huracán Paulina impactó la costa sur del Pacífico mexicano como huracán de categoría 4 dejando más de 200 muertos.