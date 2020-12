México recibe primer lote de vacuna contra el covid-19 de Pfizer/BioNTech este miércoles

Erika Mantilla

México recibe este miércoles el primer lote de vacunas contra el covid-19 desarrollada por los laboratorios Pfizer/BioNTech, según anunció el canciller Marcelo Ebrard.



"Lo que nos están confirmando es que ya (está) este primer envío a México, llega mañana (miércoles) en la mañana", dijo durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.



El ministro de Relaciones Exteriores detalló que desde Bélgica llegarán 1,4 millones de dosis de los 34,4 millones que las farmacéuticas se comprometieron a entregar hasta el 31 de enero del 2021.



El funcionario no precisó cuándo se iniciará la vacunación en México, aunque previamente el gobierno dijo que espera sea este mismo año.



México, de 129 millones de habitantes, registra más de 118.600 decesos y 1,3 millones de contagios del nuevo coronavirus, según cifras oficiales. Ocupa el cuarto puesto con más fallecidos en cifras absolutas, y el decimoquinto en muertes por cada 100.000 habitantes.



El gobierno determinó que las primeras vacunas estarán destinadas para el personal médico que enfrenta la pandemia y se administrarán en Ciudad de México y en el estado de Coahuila, debido a la ultracongelación y logística que exige la conservación de la sustancia.



México tiene también acuerdos preliminares de compra con el proyecto chino-canadiense CanSinoBio, por 35 millones de dosis, y con el británico AstraZeneca, por 77,4 millones de dosis, además de ser parte del mecanismo internacional Covax, que le permite comprar 51,6 millones de vacunas adicionales.



Por otra parte, el gobierno descartó suspender los vuelos procedentes de Reino Unido tras la aparición de una nueva cepa del virus.



"Cerrar vuelos no tendría una contribución específica para reducir el riesgo", dijo en la misma conferencia Hugo López-Gatell, responsable de la estrategia mexicana contra la pandemia, citando una recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Varios países ha suspendido las conexiones vía aérea, férrea o marítima con Reino Unido ante este nuevo hallazgo.



El país latinoamericano espera unos 40 vuelos procedentes de Reino Unido, directos y en conexión, a la capital mexicana y al popular balneario de Cancún (sureste) para esta semana.



Las actividades no esenciales en Ciudad de México y el vecino estado de México quedaron suspendidas desde el pasado sábado y hasta el 10 de enero debido al aumento de contagios de covid-19.



