Con el propósito de donar insumos a migrantes venezolanos varados en la frontera entre México y Estados Unidos, habitantes de Ciudad Juárez instalaron una ‘tienda solidaria’, lugar en el que dichas personas pueden abastecerse de calzado, abrigos y prendas útiles para su viaje.



"Necesitamos calzado, suéter, chaqueta. Cuando nos entregamos a las autoridades perdimos todo, no estamos acostumbrados a que la gente nos mire feo, por eso venimos aquí, no queremos ser mal vistos por la gente, queremos estar presentables", declaró el venezolano David Contreras.



Este panorama surge luego de la nueva política de Estados Unidos, que anunció 24.000 visas humanitarias para venezolanos que lleguen por avión y que tengan un patrocinador, pero a la par ordenó la expulsión inmediata de quienes lleguen por la frontera con México.



Desde entonces, cientos de venezolanos indocumentados viven junto al río Bravo, que divide a México de Estados Unidos, en casas de campaña y con algunas cobijas regalados, por lo que agradecen iniciativas como la ‘Tienda Solidaria’.



Julio César Morales, coordinador de la "Gratis Tienda", como también se le llama. destacó que se les ha dado cobija, zapatos. "Ellos buscan chamarras, pantalón y mochilas principalmente" agrega.



El activista además indicó que Ciudad Juárez es un lugar de paso, pero que es una ciudad "noble" que apoya a la población migrante.



Por su parte, Jesús Alberto Acosta, de Venezuela señala que "Es una situación difícil la que vivimos, fue una decisión de la noche a la mañana la que tomaron de no dejar cruzar, de haberlo sabido con tiempo habríamos anticipado el viaje o nos habríamos devuelto".



El migrante expuso que el clima en Venezuela es caliente, por lo que es complicado afrontar el frío de Ciudad Juárez.



"Se nos agrietan los labios, se nos quema la piel con el frío, ahorita que no tenemos techo. Aquí en este lugar nos dan ropita, los mexicanos nos han dado comida y agua. Estamos en espera de una buena noticia", concluyó.