Mayor fabricante de vacunas contra el covid pide ayuda financiera del gobierno indio

angela marcela alvarez

El Serum Institute of India (SII), el mayor fabricante de vacunas contra el covid del mundo, necesitará ayuda financiera del gobierno indio por las restricciones a la exportación, aseguró su director general.



El gobierno del primer ministro Narendra Modi frenó el mes pasado las exportaciones de las vacunas de AstraZeneca fabricadas por el SII, ya que el país de 1.300 millones de habitantes vive una nueva ola de contagios.



La presión ha hecho que la capacidad de producción del SII esté "bajo mucho tensión, por decirlo con toda franqueza", dijo el director general de la empresa, Adar Poonawalla, a la cadena NDTV en la noche del martes.



"El mundo necesita esta vacuna y en este momento estamos dando prioridad a las necesidades de India y todavía no podemos suministrar (...) a todos los indios que la necesitan", añadió.



La empresa necesita ahora una financiación adicional de 30.000 millones de rupias (408 millones de dólares) para aumentar su capacidad y pidió ayuda financiera al gobierno, según el director general.



"Esto nunca se presupuestó ni se planificó inicialmente, porque se suponía que íbamos a exportar y obtener la financiación de los países, pero ahora que eso no está ocurriendo, tenemos que encontrar otras formas innovadoras de aumentar nuestra capacidad", dijo Poonawalla.



SII, que produce más de dos millones de dosis diarias de Covishield (el nombre local de la vacuna de AstraZeneca), suministra la vacuna a un precio subvencionado en India mucho menor de lo que cobra por las exportaciones.