Vacuna contra el covid-19 de AstraZeneca tiene más beneficios que riesgos, dice la OMS

La vacuna anticovid creada por AstraZeneca/Oxford presenta aún "ampliamente" más beneficios que riesgos, anunció este martes la Organización Mundial de la Salud, OMS.



"No hay evidencia de que el balance riesgo-beneficio deba ser modificado", declaró en rueda de prensa Rogerio Pinto de Sa Gaspar, director de regulación y precalificación.



Pinto de Sa Gaspar insistió que, según los conocimientos actuales, el balance "sigue siendo ampliamente positivo".



"Estas ventajas son verdaderamente importantes en término de reducción de mortalidad entre la población vacunada", subrayó y dijo que expertos y medios tienen una excesiva tendencia a destacar los riesgos.



"Necesitamos restablecer el equilibrio (de nuestro mensaje) con los beneficios que aporta la vacuna", añadió.



Un responsable de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) había confirmado "un vínculo" entre la vacuna de AstraZeneca y las trombosis registradas entre personas que recibieron esa vacuna, según entrevista publicada el martes por el diario italiano Il Messaggero.



"Ahora lo podemos decir, está claro que hay un vínculo con la vacuna, que provoca esa reacción. Sin embargo, aún no sabemos por qué", aseguró Marco Cavaleri, responsable de estrategia de las vacunas de EMA.



Después, la EMA puntualizó que seguía evaluando si la vacuna AstraZeneca contra el coronavirus tiene relación con la formación de coágulos sanguíneos.



El comité de seguridad de la agencia basada en Amsterdam "no ha llegado aún a una conclusión y el examen está en curso". declaró la EMA en un comunicado a la AFP.



Agregó que un decisión al respecto debe ser anunciada "mañana (miércoles 7 de abril) o el jueves 8 de abril".



Desde hace varias semanas han surgido sospechas sobre posibles efectos secundarios graves, aunque raros, entre las personas vacunadas con AstraZeneca. Se trataría de casos de trombosis atípica, algunos de ellos han causado la muerte.



En el Reino Unido hubo 30 casos y siete muertes de un total de 18,1 millones de dosis administradas hasta el 24 de marzo.