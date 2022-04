Más de 20 personas heridas deja tiroteo en el metro de Nueva York, Estados Unidos

Un hombre armado y cubierto por una máscara de gas activó una granada de humo la mañana de este martes en el metro de Nueva York antes de abrir fuego contra los pasajeros, dejando al menos 23 heridos, diez de ellos por bala, anunció la policía que busca al autor que se esfumó en medio del caos.



El ataque se produjo a las 08H24 (12H24 GMT), en plena hora pico, en una de las líneas que une Brooklyn con Manhattan, explicó la jefa de la policía neoyorquina (NYPD), Keechant Sewell.



"Cuando el tren entraba en la estación una persona se puso una máscara de gas y abrió una bombona que llevaba en un bolso y el vagón (del metro) se llenó de humo. Después empezó a disparar", describió la jefa de la policía que descartó, por el momento, "un acto terrorista".



Según los bomberos, de los 16 heridos, 10 fueron alcanzados por las balas, aunque ninguno reviste gravedad, precisó Swell.



Al menos 13 personas resultaron heridas durante un tiroteo en una estación de metro de Brooklyn, un barrio de Nueva York, informaron este martes las autoridades. Así se vivió el momento. pic.twitter.com/t6m6kJcVxv — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) April 12, 2022



Ante la prensa reunida en la estación del metro, la comisaria describió al individuo como "un hombre negro", de "1,65 m de altura" y "constitución fuerte", que llevaba un "chaleco verde" y una sudadera con capucha gris.



"Esta persona es peligrosa", advirtió por su parte la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, que pidió prudencia a la población.



Fotos y vídeos de los pasajeros en las redes sociales mostraban sangre en el piso y personas tendidas en el suelo del tren y en la plataforma de la estación "36th Street", en el distrito de Brooklyn.



Otro vídeo muestra a la gente saliendo de un vagón con humo, aunque sin precipitación.

"Planificado"

​Uno de los pasajeros, Yav Montano, explicó a la CNN, que "explotó una granada de humo... una bomba, unos dos minutos antes de que llegáramos a la estación".



"Parecía como si estuviera planificado (...). Estábamos bloqueados en el vagón (...) había mucha sangre en el suelo", agregó.



Un portavoz de los bomberos precisó a la AFP que se habían encontrado "artefactos explosivos no activados" en el lugar, aunque ninguno "funcionaba", según la policía.



Las fuerzas de seguridad acordonaron la estación, situada en la calle 36 y la 4ª Avenida, en el sur de Brooklyn, cerca del cementerio de Greenwood, donde se desplegaron numerosas ambulancias y coches de bomberos.



Varios colegios de Brooklyn suspendieron las salidas de sus alumnos al exterior.

Biden informado

El presidente estadounidense, Joe Biden, que el lunes anunció nuevas medidas contra las denominadas armas fantasma (las que se compran por partes y se ensamblan en casa) fue informado del tiroteo, y la Casa Blanca propuso ayuda a las autoridades de Nueva York, aseguró su portavoz, Jen Psaki.



Desde la pandemia de covid-19, la ciudad de Nueva York ha experimentado un aumento constante de la criminalidad, así como de casos de personas con desequilibrios mentales.



Elegido con la promesa de garantizar la seguridad en las calles de la capital financiera del país, de casi nueve millones de habitantes, el alcalde Eric Adams lanzó a fines de enero un plan para reducir la proliferación de armas de fuego, tras la muerte de dos policías por bala durante una intervención en un domicilio particular.



En febrero, el alcalde decretó el desalojo de los vagabundos que se refugian en el metro, en particular durante el frío invierno neoyorquino.



"Estamos hartos de leer los grandes titulares contra la criminalidad, ya sea un tiroteo, la pérdida de una adolescente o de un joven de 13 años. Esto debe parar", dijo la gobernadora, en alusión a varias víctimas recientes -entre ellas menores - de tiroteos o balas perdidas.



El alcalde, que contrajo el covid-19 hace unos días, no pudo desplazarse al lugar.



En el primer trimestre de 2022, el número de tiroteos y disparos en Nueva York pasó de 260 a 296 con relación al mismo periodo de 2021, según datos de la policía difundidos la semana pasada.