Maduro acusa a Estados Unidos de "meterle una puñalada" a la Cumbre de las Américas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha acusado a Estados Unidos de "meterle una puñalada" a la próxima Cumbre de las Américas que se celebrará en Los Ángeles por su intención de excluir a Venezuela, Nicaragua y Cuba.



"El propio gobierno de Estados Unidos se encargó de meterle una puñalada a la posibilidad de éxito de esta cumbre", ha declarado en una entrevista con Radio del Sur.



Además, Maduro ha expresado su agradecimiento y ha destacado la "valentía" de más de 25 países que han expresado su solidaridad y su rechazo a las políticas de exclusión del Gobierno estadounidense.



"Se pretende hacer una cumbre, pero eso no es una cumbre y menos de las Américas. Casi el 90 por ciento de los gobiernos del continente han tenido la valentía, bajo distintas modalidades, de expresar su protesta en contra de la exclusión", ha apuntado.



"Es una contradicción la reunión de Los Ángeles donde se pretende hacer una Cumbre de Las Américas ¡Eso no es una Cumbre, es una reunión!", ha remachado.



La cumbre se celebrará del 6 al 10 de junio en la ciudad de Los Ángeles y por ahora no ha invitado a Cuba, Nicaragua ni Venezuela en represalia por las violaciones de Derechos Humanos. Los países e la Comunidad de Estados del Caribe (Caricom) ya han advertido de que no asistirán a la cita.



En particular, Maduro ha mencionado al presidente argentino, Alberto Fernández, quien sí asistirá al encuentro. "Me parece muy bien que el lleve la voz de América Latina y el Caribe a la reunión de las Américas", ha indicado.



Fernández es "un compañero que quiere ayudar a Venezuela y a la región". "En todos sus viajes habla de la necesidad de levantar las sanciones a Venezuela y Cuba", ha recordado.