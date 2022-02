"Limitaremos negocios de Rusia en dólares, euros, yenes": Joe Biden tras invasión a Ucrania

El presidente de Estados Unidos se pronunció tras la invasión a territorio ucraniano y anunció que Rusia tendrá que afrontar un poderoso paquete de sanciones y bloqueos económicos.



Según advirtió Biden en un discurso desde la Casa Blanca, Estados Unidos impondrá sanciones y restricciones a las exportaciones a Rusia que irán acompañadas de sanciones a bancos. Además, se suprimirá más de la mitad de las importaciones tecnológicas.



"Limitaremos la capacidad de Rusia de crear negocios en dólares, euros, yenes, vamos a hacer que no crezcan sus fuerzas militares, desarticularemos su capacidad de crecer en la economía mundial, sancionaremos a bancos rusos que tienen mas de un billón de dólares en activos atacaremos los activos de los millonarios rusos", aseguró.



Y agregó que "esto impondrá un costo alto a la economía rusa, tanto de inmediato como a largo plazo. También añadimos nombres a la lista de (las élites) rusas y sus familiares que son sancionados".



De igual manera, recalcó que aunque no ha sido definido aún con certeza de qué forma se haría, sí está "sobre la mesa" la posibilidad de sancionar personalmente al presidente Vladimir Putin. Entre tanto, Biden expresó su rechazo a la insistencia del líder ruso de invadir Ucrania a pesar de los contantes diálogos para evitarlo y de que, según indicó, sea un conflicto que no tiene fin.



"Esta es una agresión para ampliar su imperio. Putin escogió una guerra sin causa, y estas acciones de Putin revelan el peligro para el futuro del mundo", comentó el presidente estadounidense.



Biden dijo asimismo que sacar a Rusia de la red interbancaria Swift seguía siendo "una opción" pero que "actualmente no es (una) posición" compartida por los europeos y aseguró que las otras sanciones financieras anunciadas tendrían "tanto o más impacto" que esa medida solicitada por Ucrania.



Joe Biden repitió que Estados Unidos no actúa solo. "Vamos a limitar

la capacidad de Rusia para hacer negocios", dijo, y aseguró que Vladimir Putin se convertiría en "un paria en la escena internacional".