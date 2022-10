Líder supremo de Irán acusa a EE.UU. e Israel de fomentar "disturbios" en su país

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, acusó el lunes a Estados Unidos e Israel de fomentar la ola de disturbios y las protestas en el país tras la muerte de la joven Mahsa Amini.



Esta joven kurda de 22 años murió el 16 de septiembre, tras haber sido detenida tres días antes por la policía de la moral de Teherán por no cumplir el estricto código de vestimenta que obliga a las mujeres a llevar el velo.



Su muerte generó la actual ola de protesta, que se extendió a varias regiones del país y ha entrado en su tercera semana, convirtiéndose en la más importantes en este país desde 2019, cuando fue provocada entonces por el alza del precio de la gasolina.



El movimiento protesta prendió este fin de semana entre estudiantes, que se enfrentaron a las fuerzas de seguridad en la principal universidad científica de Irán, en Teherán



Jamenei, de 83 años, acusó a sus archienemigos Estados Unidos e Israel de fomentar los disturbios.



"Digo claramente que estos disturbios y la inseguridad han sido urdidos por Estados Unidos y el falso régimen sionista de ocupación, así como por sus agentes a sueldo, con la ayuda de algunos iraníes traidores en el extranjero", dijo el Guía supremo en su primer comentario público sobre los disturbios provocados por la muerte de Amini.

"Mujer, vida, libertad"

Según la agencia de noticias Mehr, unos 200 estudiantes se concentraron en la prestigiosa Universidad Tecnológica de Sharif el domingo y corearon consignas contra el sistema religioso vigente en la República Islámica, como "Mujer, vida, libertad" y "Los estudiantes prefieren la muerte a la humillación".



En la universidad, la policía disparó bolas de pintura, proyectiles de acero y gases lacrimógenos. El ministro de Ciencias acudió al lugar para hablar con los estudiantes, en un gesto para calmar la situación, según la misma fuente.



Las fuerzas de seguridad, vestidas de civil, y los agentes de policía estaban apostados frente a la entrada norte de la universidad el domingo por la noche, según la agencia.



La oenegé Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, difundió un video en que se veían a policías en motos persiguiendo a estudiantes en un aparcamiento subterráneo. Y en otra grabación, se les veía llevándolos detenidos con las cabezas cubiertas con bolsas negras.



En otro video, se oían disparos y gritos mientras un gran número de personas corría por una calle por la noche, en unas imágenes que la AFP no ha podido verificar de forma independiente.



"Fuerzas de seguridad atacaron la Universidad Tecnológica de Sharif en Teherán esta noche. Se oyen disparos", afirmó IHR en Twitter el domingo.



En otras imágenes que, según IHR, fueron tomadas en una estación de metro de Teherán, se puede escuchar a una muchedumbre cantar: "¡No tengan miedo, no tengan miedo! ¡Estamos todos juntos!"



El grupo Human Rights in Iran, con sede en Nueva York, dijo estar "extremadamente preocupado por los videos procedentes de la Universidad Sharif y de Teherán (...) que muestran una violenta represión de las protestas y detenidos, trasladados con sus cabezas totalmente tapadas".



También se ha informado de protestas en otras universidades, como la de Ispahan, 400 kms al sur de Teherán.



La agencia Mehr dijo que "la Universidad Tecnológica de Sharif ha anunciado que, debido a los recientes sucesos y a la necesidad de proteger a los estudiantes (...), todas las clases se impartirán de forma telemática a partir del lunes".



Desde que las protestas estallaron el 16 de septiembre, decenas de manifestantes han muerto y más de un millar fueron detenidos. Entre los fallecidos también hay miembros de las fuerzas de seguridad.

Extranjeros detenidos

Una joven italiana se encuentra entre los extranjeros detenidos en Irán tras la ola de protestas desencadenas por la muerte de Mahsa Amini, denunciaron este lunes sus padres en la prensa italiana quienes piden ayuda para su liberación.



"Me arrestaron, estoy en una prisión en Teherán. Por favor, ayúdenme...", suplicó Alessia Piperno durante una breve conversación telefónica con sus padres el domingo, según informa el diario Il Messaggero.



El viernes, las autoridades iraníes anunciaron el arresto de nueve extranjeros en el marco de las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini.