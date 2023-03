Líder de Cámara Baja de Estados Unidos se reunirá con presidenta de Taiwán

El líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, anunció el martes que se reunirá con la presidenta de Taiwán en California y no descartó una visita a la isla.



El gobierno de Tsai Ing-wen entregó al equipo de McCarthy datos de inteligencia de que una visita de una figura prominente de la política estadounidense podría provocar amenazas de China, informó el diario Financial Times, citando datos de altos funcionarios taiwaneses que pidieron no ser identificados.



Le puede interesar: Corea del Norte acusa a Estados Unidos de agravar tensiones de manera deliberada



McCarthy confirmó sus planes de reunirse con Tsai en Estados Unidos, pero dijo a los periodistas en Washington que este encuentro no implica que él no se desplace a Taiwán.



"Eso no tiene nada que ver con mi viaje, si es que voy a Taiwán", dijo McCarthy, quien también manifestó que China no puede decirle a dónde y cuándo ir,



Taiwán vive bajo la constante amenaza de una invasión de China, que considera este territorio como propio y advierte reiteradamente su intención de retomarlo.



Lea además: Taiwán denuncia el aumento del gasto militar de China



En agosto, un viaje de la predecesora de McCarthy, la demócrata Nancy Pelosi, desató la condena de China que respondió organizando enormes maniobras militares alrededor de la isla.