Laboratorio Regeneron revela prometedores resultados de su tratamiento anticovid

El laboratorio estadounidense Regeneron y su socio suizo Roche revelaron el lunes nuevos resultados de prometedores ensayos clínicos de un cóctel experimental destinado a reducir el riesgo de infección al covid-19 en el seno de familias donde una persona está enferma.



Los ensayos de fase 3, que corresponden a la fase más avanzada de los estudios clínicos, llevadas a cabo para evaluar la asociaciòn del casirivimab y del imdevimab en el seno de familias con un infectado, alcanzaron sus principales objetivos, indicó el laboratorio estadounidense en un comunicado.



Administrado en inyección subcutánea en dosis de 1.200 mg, el tratamiento reduce en 81% el riesgo de infección sintomática entre los pacientes no contaminados cuando se iniciaron los ensayos.



Las personas que pese a todo desarrollaron síntomas de infección al covid-19 vieron que éstos desaparecían más rápidamente, en una semana en promedio, contra tres semanas para los pacientes que recibieron un placebo, explicó por su lado el grupo suizo Roche en un comunicado separado en el que también presentaba los resultados de estos ensayos.



Estos ensayos clínicos tienen como objetivo evaluar el tratamiento en pacientes no infectados, que no presentan anticuerpos ni síntomas, y que viven en una familia donde una de las personas ha sido diagnosticada positiva en los cuatro días precedentes. Se han hecho sobre una muestra de 1.505 personas.



"Con más de 60.000 estadounidense que son diagnosticados positivos al covid-19 cada día, este cóctel REGEN-COV puede ayudar a proporcionar una protección inmediata a las personas no vacunadas que están expuestas al virus" subraya el doctor George D. Yancopoulos, jefe de la dirección científica de Regeneron, citado en el comunicado.



Los dos grupos van a someter rápidamente los resultados de estos ensayos a las autoridades de salud.