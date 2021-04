Crece incertidumbre en Europa por posibles efectos de la vacuna anticovid de AstraZeneca

angela marcela alvarez

La campaña de vacunación anticovid en Europa sufrió un nuevo golpe este viernes con el anuncio de al menos dos nuevas investigaciones sobre el impacto del fármaco de AstraZeneca, y también del que propone Jonhson&Johnson, sobre la circulación sanguínea.



La controversia generada por la vacuna de AstraZeneca llevó a varios países, como Francia, a modificar varias veces sus normas de uso, primero por las dudas sobre su eficacia y, después, por el temor a que pueda guardar relación con casos detectados de coágulos sanguíneos.



El ministro de Salud francés, Olivier Véran, indicó que los ciudadanos menores de 55 años que hayan sido vacunados con una dosis de AstraZeneca recibirán la segunda dosis de una vacuna diferente.



Sin embargo, poco después de que el ministro hiciera el anuncio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que no existen "datos adecuados" sobre los efectos de cambiar de vacuna entre la primera y la segunda dosis.

Escasez en India

Y mientras la UE continúa lidiando con los constantes contratiempos del a vacuna de AstraZeneca, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) anunció el viernes que está investigando un posible vínculo entre ese suero y un problema inhabitual de vasos sanguíneos.



Según explicó, la agencia está examinando cinco casos del del denominado síndrome de fuga capilar, caracterizado por una "supuración de fluido en los vasos sanguíneos, que causa hinchazón capilar y una caída de la tensión arterial".



Además, el regulador europeo dijo también que estaba estudiando los posibles vínculos entre la vacuna de Johnson & Johnson y coágulos sanguíneos.



Según la EMA, se notificaron "cuatro casos graves" -uno de ellos, mortal- de coágulos sanguíneos inusuales en personas que se vacunaron con Johnson & Johnson, basada en una tecnología similar a la de AstraZeneca.



Ambas fórmulas fueron aprobadas por la Unión Europea pero la de J&J todavía no se ha desplegado, y varios países del bloque dejaron de utilizar la vacuna de AstraZeneca o restringieron su uso.



Este viernes, AstraZeneca anunció que la mitad de las entregas de vacunas a la UE de esta semana llegarán con retraso.



Por otro lado, la UE prevé negociar con "un único proveedor" la compra de 1.800 millones de dosis de vacunas de segunda generación contra el covid-19 para hacer frente a futuras variantes del virus, según explicó a la AFP una fuente de la Comisión Europea.



También hay escasez de dosis en India, que alberga el mayor fabricante de vacunas anticovid del mundo, sobre todo en el estado de Maharashtra, donde viven más de 100 millones de personas, incluyendo los residentes de Bombay.



"La mayoría de los hospitales de Bombay están a punto de terminar sus existencias para el final del día", advirtió el viernes Mangala Gomare, que supervisa el programa de vacunación de la megalópolis.



Por su parte, la activista ecologista sueca Greta Thunberg denunció la distribución desigual de vacunas en el mundo y afirmó que no acudirá a la conferencia sobre el clima COP26 de Glasgow el próximo noviembre porque ese acceso desigual al inmunizante no permite una presencia equitativa de los países y militantes.



Según un recuento de la AFP, se han inyectado más de 733 millones de dosis de vacuna anticovid en al menos 196 países y territorios.



El 49% se administraron en países de altos ingresos, donde reside el 16% de la población mundial, y solo un 0,1% fue utilizada en los 29 países más pobres del globo (9% de la población mundial).



El secretario general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, también criticó este viernes el "desequilibrio impactante en la distribución mundial de vacunas".



Al menos 2,9 millones de personas han muerto a causa del covid-19, según un recuento de la AFP basado en fuentes oficiales.

"No todo el mundo es igual"

Pero, con un campaña de vacunación que avanza a trompicones, los gobiernos tratan de frenar el avance del virus limitando la movilidad y el contacto entre los ciudadanos.



El gobierno alemán adoptará un proyecto para endurecer la legislación sanitaria contra el covid-19 y poder imponer medidas a nivel nacional, para sortear las resistencias regionales o locales.



Japón también reforzó las medidas contra la pandemia, en la capital, Tokio, y en otras zonas, instando a los bares a cerrar antes.



En tanto, en Brasil, un juez de la corte suprema ordenó al Senado que establezca una comisión de investigación de "eventuales" omisiones del gobierno de Jair Bolsonaro en la lucha contra la pandemia.



Brasil (212 millones de habitantes) es el segundo país del mundo más golpeado por la pandemia en términos absolutos, con 345.025 muertos, por detrás de Estados Unidos (560.115 fallecidos).



Aún así, los bares y restaurantes de Rio de Janeiro podrán volver a abrir a partir de este viernes hasta las 21H00, aunque sus playas seguirán cerradas, anunció la alcaldía.



Pero incluso a quienes ordenan las restricciones les cuesta cumplirlas en algunos casos.



La primera ministra noruega, Erna Solberg, fue multada el viernes a pagar 20.000 coronas noruegas (unos 2.380 dólares) por haber organizado una comida por su 60º a la que asistieron demasiadas personas, aunque ella misma no participó.



"Aunque la ley es la misma para todos, no todo el mundo es igual", declaró el comisario Ole Sæverud en una conferencia de prensa.