La poeta Amanda Gorman y su mensaje de optimismo en la posesión de Joe Biden 

Amanda Gorman, de 22 años, fue la encargada de leer el poema inaugural llamado "The Hill We Climb”(la colina que subimos) en la ceremonia de investidura del presidente Joe Biden.



Con solo 22 años, la joven oriunda de Los Ángeles (costa oeste) recitó un poema de su propia creación, "La colina que subimos", una referencia al Capitolio, la sede del Congreso que fue invadida por una multitud de partidarios del presidente saliente, el republicano Donald Trump, el pasado 6 de enero.



Su poema se centra en la unión y la esperanza, "nos levantamos no solo por lo que vemos entre nosotros sino por lo que está hacia el frente. Debemos poner nuestro futuro primero y las diferencias se tienen que separar para poder bajar las armas, abrazarnos mutuamente, en armonía para todos. Ahora que tenemos un luto, estamos sufriendo pero tenemos esperanza, estamos cansados pero nos debemos unir todos".



De acuerdo con el portal Infobae, Gorman asegura que no le dieron instrucciones específicas sobre lo que debía escribir, pero que la exhortaron a enfatizar la unión y la esperanza y no denigrar a nadie.



Esta joven se describió a sí misma como "una chica negra flaca, descendiente de esclavos, criada por una madre soltera", que se encuentra "recitando" frente a un presidente.



La poeta asegura que los hechos que se presentaron en el Capitolio representaron un desafío para mantener un tono positivo, pero también una inspiración.



A lo largo de su poema, Gorman habló sobre la raza negra, la esclavitud, del orgullo estadounidense y de la democracia. Enfatizó diciendo que este tiempo lo consideraba como la era de la justicia y de redención.

Amanda Gorman, Lady Gaga y Jennifer López fueron las encargadas de representar a la mujer en la ceremonia de posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.