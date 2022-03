La ONU alerta sobre un impacto "más rápido" que el previsto en el cambio climático

El nuevo informe presentado este lunes por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) ha advertido de que el impacto del cambio climático es "más rápido, más grave y más amplio" que lo previsto hace 20 años.



"Tomar medidas ahora nos da la mejor opción de éxito", ha destacado el grupo tras presentar el informe, que refleja sequías, inundaciones y olas de calor que exponen a plantas y animales a condiciones desconocidas desde hace decenas de miles de años.



"El impacto que estamos viendo hoy es más rápido, más grave y más amplio de lo esperado hace 20 años" y ha agravado las enfermedades detectadas en la fauna, la agricultura y las personas, ha indicado el grupo. "Los ecosistemas saludables y ricos en diversidad apuntalan la supervivencia humana", ha subrayado el informe, titulado 'Impactos, adaptación y vulnerabilidad'.

"En particular, el riesgo de dengue aumentará si las temporadas son más largas y estará en un área mayor en Asia, Europa, América Central y del Sur y el África subsahariana, con lo que miles de millones de personas estarán en riesgo a finales de siglo", ha argumentado.



Según el IPCC, la tendencia puede revertirse restaurando, reconstruyendo y fortaleciendo los ecosistemas con sostenibilidad, lo que mejoraría además el bienestar de las personas.



Para ello plantea restaurar espacios naturales e implantar cambios radicales como consumir menos carne para evitar la deforestación e incrementar las emisiones de CO2.



"Necesitamos más bici, menos coche, más viajes en tren y menos viajes en avión", ha explicado una de las autoras del informe, Daniela Jacob. "Lo que es bueno hoy para mí y mi salud también es bueno para el clima. Un mundo más resistente al clima también es un mundo más limpio", ha destacado.

"Otra sentencia de muerte para el mundo que conocemos"

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha explicado que no ha visto "nada igual" al nuevo informe del IPCC pese a haber tenido acceso a multitud de informes sobre el cambio climático.



"He visto muchos informes, pero nada como el nuevo informe sobre cambio climático del IPCC, un atlas del sufrimiento humano y condena por el fracaso en el liderazgo climático", ha apuntado Guterres en Twitter. "Sé que hay gente nerviosa y enfadada en todas partes. Yo también lo estoy. Es el momento de convertir la ira en acción climática", ha emplazado.



"El informe sobre la adaptación del IPCC es otra sentencia de muerte para el mundo que conocemos. Unos pocos países están vulnerando los derechos del resto del mundo. Unas pocas empresas están llevándose el botín ignorando los derechos de los más pobres y vulnerables", ha advertido. Guterres ha reprochado incluso la "criminal" falta de liderazgo de los gobiernos.



Este es el segundo de los cuatro informes de evaluación de ciclo del IPCC. El primero se publicó en agosto con un análisis de los estudios sobre cambio climático realizados en los siete últimos años y fue calificado por Guterres como un "código rojo" para la humanidad.



El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) ha estimado que limitar los aumentos de temperatura promedio global a 1,5ºC requiere una reducción de las emisiones de CO2 del 45 por ciento en 2030 o una reducción del 25 por ciento para 2030 para limitar el calentamiento a 2ºC.



Si las emisiones no se reducen para 2030, deberán reducirse sustancialmente a partir de entonces para compensar el lento inicio del camino hacia las cero emisiones netas, pero probablemente a un coste más alto.