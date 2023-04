La Cruz Roja y la OMS piden acceso humanitario en Sudán

La Cruz Roja y la Organización Mundial de la Salud, OMS, pidieron el martes a las partes beligerantes en Sudán que garanticen el acceso de la ayuda humanitaria a las personas que la necesitan.



"Miles de voluntarios están listos, capaces y formados para suministrar servicios humanitarios. Desgraciadamente, a causa de la situación actual, no están en condiciones de desplazarse", declaró el jefe de la delegación de la Federación internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Ficr, Farid Aiywar, a los periodistas en Ginebra por visioconferencia desde Nairobi.



"Tenemos ambulancias, personas capaces de aportar las primeras atenciones y un apoyo psicosocial, pero eso no será posible sino cuando los corredores humanitarios estén garantizados por todas las partes", insistió, y subrayó que "las organizaciones humanitarias se sentían muy frustradas" de no poder hacer su trabajo.



El personal de la ONU ya no puede trabajar. "Tenemos unos 4.000 empleados que trabajan en el país (entre ellos) 800 internacionales. Estamos por supuesto muy preocupados por su seguridad", declaró la portavoz de la ONU en Ginebra, Alessandra Vellucci.



Los habitantes siguen encerrados en sus casas sin electricidad ni agua corriente y ven como bajan sus reservas de alimentos. El sistema de salud está fuertemente perturbado y "si eso sigue así, puede derrumbarse", alertó.