Juez frena extradición de capo mexicano Rafael Caro Quintero a Estados Unidos

Un juez federal de México frenó este lunes la extradición a Estados Unidos del veterano narcotraficante Rafael Caro Quintero, detenido el pasado viernes, con lo que la solicitud deberá ser resuelta en un juicio, según una resolución publicada este lunes.



El magistrado tomó la decisión al fallar un recurso de amparo presentado por la defensa de Caro Quintero -el capo más buscado por la agencia antidrogas (DEA)- para evitar su entrega inmediata a las autoridades estadounidenses.



De ese modo, el tribunal del estado de Jalisco (oeste) aceptó el pedido de los abogados de que se siga el "procedimiento de extradición correspondiente de acuerdo al Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos de América", señala la sentencia.

"La suspensión tiene por efecto que no se ejecute (la extradición) y el interesado quede en el lugar donde se encuentre a disposición del órgano jurisdiccional de amparo", añade el texto, lo que implica que el llamado "Narco de Narcos" deberá permanecer en la cárcel.



Se desconoce cuánto tiempo tomará el proceso que definirá si el señalado traficante es enviado a Estados Unidos.



El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, había informado más temprano que la defensa de Caro Quintero promovía recursos legales para conseguir su liberación.



"Desde el sábado se presentaron amparos que se están tramitando y las autoridades están respondiendo a jueces, tanto la fiscalía como la secretaría de Marina", dijo el mandatario durante su habitual conferencia matinal.



"Vamos a cuidar de que no haya corrupción y cualquier acto contrario a la ley", advirtió.



López Obrador recordó que Caro Quintero recobró su libertad en 2013 mediante un amparo basado en un tecnicismo legal, tras haber cumplido 28 de los 40 años de prisión a los que fue condenado por el asesinato del agente estadounidense Enrique Camarena en 1985.



Evocó, además, que su gobierno enfrentó una situación similar cuando en mayo de 2021 un juzgado ordenó liberar a Héctor "El Güero" Palma, antiguo narcotraficante del cártel de Sinaloa, preso desde 1995. La fiscalía logró revertir el fallo y recapturarlo.

Sin "injerencia" de EEUU



El gobernante detalló que los recursos presentados por la defensa de Caro Quintero alegan "errores en el procedimiento" de detención, tras el cual murieron 14 marinos que participaron en el operativo al desplomarse el helicóptero que los transportaba.



Consultado sobre la posible extradición, López Obrador se limitó a decir que "eso lo va a decidir la autoridad competente".

En tanto, reiteró que el arresto del "Narco de Narcos" fue labor de la fiscalía mexicana con apoyo de la secretaría de Marina y que la DEA no tuvo "injerencia directa".



Descartó además que esa agencia haya alertado a la Marina sobre la ubicación de Caro Quintero y "mucho menos" que su personal haya participado del operativo. "Ya no es como antes", sostuvo.



López Obrador también rechazó versiones de prensa según las cuales la captura se habría logrado con información que Estados Unidos otorgó durante su visita a Washington la semana pasada, o que existieran presiones de ese país para efectuarla.



"No son negociaciones en lo oscurito con nadie (...) Somos un gobierno independiente", afirmó.



Caro Quintero, de 69 años y uno de los líderes del extinto cártel de Guadalajara, es acusado de la tortura y asesinato del agente de la DEA "Kiki" Camarena en 1985, debido a lo cual Estados Unidos ofrecía 20 millones de dólares por su captura.



Acusado por la DEA de haber seguido traficando tras su excarcelación en 2013, el capo fue detenido el viernes en la localidad de Choix (estado de Sinaloa, noroeste) y recluido en el penal del Altiplano (Estado de México, centro).