Joe Biden advierte a Rusia de que un ataque nuclear sería un "error increíblemente grave"

Este martes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió a Rusia de que no use un arma nuclear en la guerra con Ucrania, señalando que una escalada de ese tipo sería un grave error para toda la humanidad.



Cuando los periodistas le preguntaron si cree que Rusia está preparando un ataque con "bomba sucia" del que luego culparía a Ucrania, Biden dijo: "Rusia estaría cometiendo un error increíblemente grave si usara un arma nuclear táctica".



Lea además: "No descarto la posibilidad de ser Alcalde de Cali": Wilson Ruiz, exministro de Justicia



Rusia dijo esta semana que Ucrania podría usar una supuesta "bomba sucia" en su propio territorio. Una "bomba sucia" es una bomba convencional mezclada con materiales radiactivos, biológicos o químicos que se diseminan en una explosión.



Estados Unidos y sus aliados sospechan que Rusia podría usar una bomba sucia en un ataque de "bandera falsa", posiblemente para justificar el uso de armas nucleares convencionales por parte de Moscú, ya que se encuentra en desventaja en el este y el sur de Ucrania.



Biden además dijo "No estoy garantizando que sea una operación de 'bandera falsa' todavía. No lo sabemos"



Karine Jean-Pierre, portavoz de la Casa Blanca, recordó que el ministro ucraniano de Exteriores, Dmytro Kuleba, informó el pasado lunes de una conversación telefónica con el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, para invitar a un equipo de expertos para que inspeccione las instalaciones ucranianas.



Lea también: Los cinco proyectos con los que Cali busca recuperar espacio público



En paralelo, Kuleba reveló en Twitter que había hablado con su homólogo estadounidense, Antony Blinken, y que ambos coincidieron en que “la campaña de desinformación de Rusia sobre la ‘bomba sucia’ podría tener como objetivo crear un pretexto para una operación de falsa bandera” por parte de Rusia, es decir, una operación encubierta diseñada para aparecer como llevada a cabo por otro.



Por su parte, e portavoz del Kremlin en Rusia, Dmitri Peskov, aseguró que la amenaza del posible uso de una “bomba sucia” por parte de las autoridades de Ucrania si es real.



“Que haya desconfianza hacia la información proporcionada por la parte rusa no significa que la amenaza del uso de una ‘bomba sucia’ no existe. La amenaza es real”, dijo Peskov, quien agregó que esa información fue comunicada por el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, a sus homólogos de EEUU, el Reino Unido y Francia.