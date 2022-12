"Jamás renunciaré; estoy arbitrariamente detenido", dijo el expresidente Pedro Castillo

El expresidente peruano Pedro Castillo dijo el martes que jamás renunciará al cargo, y exhortó a militares y policías a suspender la represión de las manifestaciones que exigen elecciones generales y su liberación, y que han dejado siete muertos y decenas de heridos.



"Jamás renunciaré y abandonaré esta causa popular que me ha traído acá. Desde acá quisiera exhortar a las fuerzas armadas y la policía nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia", dijo Castillo.



"Estoy injusta y arbitrariamente detenido, no estoy por ladrón, por violador, ni corrupto ni matón", agregó en una audiencia virtual judicial que evalúa una apelación a su detención preliminar de siete días.



"Nunca he cometido delito de conspiración ni rebelión", acotó dirigiéndose al juez supremo César San Martín, el mismo magistrado que condenó en 2009 al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

... pero quisiera también dirigirme al país para decirle que estoy totalmente agradecido por su confianza, su esfuerzo, su lucha y su identificación. Jamás renunciaré ni abandonaré esta causa popular que me ha atraido acá. (2/3) — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) December 13, 2022



Castillo fue detenido por la policía hace exactamente una semana, tras su fallido autogolpe y su posterior destitución por parte del Congreso. La vicepresidenta Dina Boluarte asumió inmediatamente la jefatura de Estado, como prevé la Constitución.



Las violentas manifestaciones contra Boluarte persisten con numerosas carreteras bloqueadas en 13 de las 24 regiones del país, según un balance de la policía.



Las regiones más agitadas se encuentran en el sur, donde está la turística Cusco y Arequipa, segunda ciudad del país, y en la región natal de Boluarte, Apurímac convertida en epicentro de las protestas. En el norte las regiones más convulsionadas son La Libertad y Cajamarca, cuna de Castillo.



En Lima las protestas también se han tornado violentas, con enfrentamientos entre manifestantes radicales y policías en una desigual batalla campal callejera donde unos usan armas artesanales y piedras, mientras que los agentes apelan a armas de fuego y gases lacrimógenos.



Lea también: Maduro anunció que la apertura total de la Frontera con Colombia será en enero de 2023



Varios gremios agrarios e indígenas convocaron este martes a un "paro indefinido" en demanda de elecciones generales.



Su repercusión se desconocía aún a media mañana porque afecta principalmente a zonas rurales de Perú, pero ya provocó la suspensión del servicio de trenes entre Cusco y la ciudadela inca Machu Picchu, joya del turismo peruano.



El aeropuerto de Cusco fue cerrado asimismo la noche del lunes luego de que manifestantes intentaran tomarlo, dejando a centenares de pasajeros varados.



Boluarte busca negociar con el Congreso el adelanto de elecciones generales de julio de 2026 a abril de 2024.



El miércoles pasado, Castillo ordenó en un mensaje al país la disolución del parlamento y la intervención del sistema judicial, horas antes que el parlamento debatiera su destitución por presunta corrupción.



Fue detenido por sus guardaespaldas cuando se dirigía a la embajada de México para asilarse. La fiscalía, que lo investigaba por corrupción, le imputó el delito de "rebelión" y "conspiración" en flagrancia.