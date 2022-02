Invasión de Rusia en Ucrania: 118 muertos y 74 instalaciones militares destruidas

Más de 100 personas han muerto y al menos 74 instalaciones han sido destruidas desde el inicio de la invasión ordenada por Vladimir Putin, el presidente de Rusia a Ucrania el pasado miércoles,



Entre los decesos se encuentran 40 soldados, 10 civiles y 18 personas no identificadas que murieron en un bombardeo contra un puerto ucraniano de Odesa.



Así, las bajas en Ucrania llegan a 68 personas, desde el inicio de la guerra con su vecino país, Rusia.



En cuanto a los daños estructurales, se informó que son 74 las instalaciones militares de Ucrania han sido destruidas por soldados rusos.



Según lo informo Igor Konashénkov, portavoz del ministerio de Defensa ruso: “Tras los ataques aéreos de las fuerzas armadas rusas, 74 instalaciones militares terrestres quedaron fuera de servicio. Esto incluye a 11 aeródromos de la fuerza aérea”.



Por otra parte, el gobierno ucraniano aseguró haber matado a 50 ocupantes rusos, además de haber abatido cinco aviones y un helicóptero en Lugansk, una de las ciudades rebeldes de ucrania, en el este del país.



Los ucranianos usan el término "ocupante ruso" tanto para referirse a un soldado ruso como a los combatientes separatistas prorrusos del este del país.



Dmitri Peskov, portavoz de la presidencia de Rusia declaró, sobre la presencia de soldados en ucrania, que: “La duración estará determinada por sus resultados y por su pertinencia. Eso va a ser determinado por el comandante en jefe (Vladimir Putin)”.



Así, se dio a entender que la operación militar en territorio ucraniano durará de acuerdo a los resultados que se presenten, sin embargo, aseguró que Rusia no planea ocupar Ucrania, pues el objetivo del Kremlin es eliminar a los "nazis" del territorio.



El portavoz agregó que el paso de las fuerzas rusas por el territorio ucraniano se debe a una preocupación que tiene el Kremlin sobre el futuro de Rusia, de cara a las distintas solicitudes que hizo a Occidente, pidiendo que Ucrania no fuera incluida dentro de la OTAN.

Lea también: Secretario de Seguridad llama a la tranquilidad en Cali ante el temor por paro armado del ELN

Una segunda Chernóbil

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski dijo este jueves que las tropas de su país combatían para que las fuerzas rusas no tomaran el control de la planta de Chernóbil , escenario del peor accidente nuclear de la historia.



"Las fuerzas de ocupación rusas están tratando de tomar Chernóbil . Nuestros soldados están sacrificando sus vidas para que la tragedia de 1986 no vuelva a ocurrir", escribió Zelenski en Twitter, en referencia a la fecha de aquel desastre.



Poco antes, las autoridades ucranianas informaron de combates cerca del depósito de residuos nucleares de la central de Chernóbil , donde las fuerzas rusas llegaron tras haber entrado por la frontera con Bielorrusia.



Según un consejero del ministerio de Interior ucraniano, Anton Guerashtshenko, las "tropas de los ocupantes entraron desde Bielorrusia en la zona de la central de Chernóbil ". "Los miembros de la Guardia nacional que protegen el depósito encontraron una resistencia obstinada", dijo en la red de mensajes Telegram.



El cuarto reactor de la central de Chernóbil explotó en abril de 1986, contaminando una gran parte de Europa.