"Hubo aficionados que murieron en brazos de jugadores", contó este domingo a la radio española Cadena Ser el entrenador chileno del club indonesio Arema, Javier Roca, al relatar cómo vivió en el estadio de Malang la avalancha que provocó al menos 125 muertos.



"Tras el partido me fui al vestuario y algunos jugadores se quedaron en el campo. Al volver de la rueda de prensa me encontré con la tragedia y con el caso dentro del estadio. Los muchachos pasaban con víctimas en brazos", explicó Javier Roca, técnico del equipo local en el partido de la tragedia.



"Lo más terrible fue cuando entraban víctimas a ser atendidas por el médico del equipo. Entraron unas veinte personas y fallecieron cuatro. Hubo aficionados que murieron en brazos de jugadores", añadió.



Javier Roca, entrenador chileno del club Arema de Indonesia. Tomado de redes sociales

Los incidentes comenzaron cuando aficionados del Arema saltaron al césped del estadio de Kanjuruhan, en Malang, después de la derrota de su equipo por 3-2 contra el Persebaya Surabaya.



La policía trató de dispersar a los aficionados y devolverles a la grada mediante el uso de gases lacrimógenos tras la muerte de dos agentes, lo que provocó avalanchas y movimientos incontrolados.



"Estoy destrozado mentalmente. Siento una carga muy fuerte, incluso responsabilidad. Los resultados mandan y determinan lo que pasa al acabar. Si hubiésemos empatado, esto no hubiese pasado", dijo.



"Quedó demostrado que el estadio no estaba preparado, no esperaban un caos de tal magnitud. Fue una avalancha. Nunca había pasado nada así en el estadio, y se vio colapsado por la cantidad de gente que quería huir. Creo que la policía se extralimitó, aunque no estaba en el campo y no viví el desenlace. Viendo las imágenes, quizás podrían haber usado otras técnicas", añadió Roca en su entrevista a la Cadena Ser.



"No hay ningún resultado, en ningún partido, por muy importante que sea, que merezca la pena por una vida", sentenció.

Confirman muerte de 125 personas

Al menos 125 personas murieron la noche del sábado en un estadio de Indonesia después de que fanáticos enardecidos invadieran la cancha y la policía respondiera con gases lacrimógenos, lo que provocó una estampida, informaron el domingo las autoridades revisando a la baja un balance anterior.



La tragedia ocurrida en la ciudad oriental de Malang dejó decenas de heridos y es uno de los peores desastres registrados en un estadio a nivel mundial.



Las autoridades revisaron a la baja de 174 a 125 el balance de víctimas, explicando que algunos fallecidos habían sido contados más de una vez.



"El balance es por el momento de 125 muertos. 124 cuerpos fueron identificados, falta por identificar uno. Algunos nombres fueron registrados dos veces porque algunas personas fueron referidas a otros hospitales y se inscribieron dos veces", dijo a la cadena Metro TV, el gobernador adjunto de la provincia de Java Oriental, Emil Dardak.