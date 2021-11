Hermana Gloria Narváez aseguró que la secuestraron por motivos religiosos

En una rueda de prensa la hermana Gloria Cecilia Narváez, quien fue liberada después de haber estado secuestrada durante más de cuatro años en Malí, aseguró que esta situación se dio por la religión y que las negociaciones fueron directamente con un grupo de musulmanes.



“El máximo jefe de los secuestradores me dijo, no es algo económico que se pide por ti, es tu religión, me dibujo una cruz en la arena y me dijo, es esto, acá es el Islam, sabemos la labor que realizan ustedes, todos los recursos que han utilizado en bien de los niños, las mujeres y de toda la gente musulmana, estamos agradecidos, el diálogo es con el presidente Malien y los líderes de ese país, de la congregación de ustedes no se quiere nada ni tampoco del Vaticano”, explicó la hermana Gloria.



De acuerdo con la religiosa, una persona muy influyente en Malí fue primordial para su libertad, junto al presidente interino Assimi Goita, quienes estuvieron a cargo de los acuerdos.

“Es un hombre muy conocido, es un musulmán integro, respetuosos, religioso de mucho testimonio de vida, él fue quien me llevó desde el norte de Mali, a la casa presidencial”, añadió.



Presencia de los militares

La hermana Gloria Narváez explicó que había presencia de militares de varios países en Malí, debido a la inestabilidad política, sin embargo, desconoce si había colombianos en el lugar.



“Uno de los jefes me dijo que Colombia también tiene militares en Malí, en el momento no dije nada, no sabía que alguno había hecho presencia en Malí o que el gobierno de Colombia envió a uno de los capitanes, de todas maneras, estoy muy agradecida por los esfuerzos que hizo Colombia, era muy arriesgado ir a ese país de mucho conflicto, allá donde estaba no se sabe nada del mundo exterior”, contó la hermana.



Cabe resaltar que la religiosa nació en una familia católica, en el corregimiento de Rosal del Monte del municipio de Buesaco. Además, estudió en esta ciudad bachillerato para posteriormente ingresar a la congregación de las madres Franciscanas, donde hizo su apostolado.

No creyó en la liberación



Durante su cautiverio estuvo con tres mujeres más, una canadiense, una suiza y una francesa, las cuáles fueron liberadas.



Luego de que la hermana Gloria quedó sola con sus captores, perdió toda esperanza de libertad y contó que comía un puñado de pasta al día. Además, cuando se encontraba al sur de Malí pasó por varios campamentos donde eran trasladadas por varios grupos de hombres.



Comentó que un hombre a quien le decía el jefe fue quien la protegió, el sonido de los disparos era normales, los aviones sobrevolando y que las bombas le explotaban muy cerca, incluso dijo que trataba de ayudar y proteger a sus captores.



“No quería que les pase nada, a pesar de lo que hicieron conmigo, guardaba la esperanza de un diálogo, incluso a uno de los jefes que perseguían, se desapreció tres días, luego llegó, en ese momento me alegré, el me miró y compendió que yo oraba por él, quizá por eso trataba desde ese momento de protegerme siempre”, añadió la religiosa.



Durante el cautiverio fue trasladada en varias ocasiones de campamentos, pero algunos meses antes de la liberación iniciaron su viaje hacia el norte de Malí.



Posteriormente, fue entregada a un árabe en el desierto en la frontera con Argelia, donde estuvo tres semanas en un fortín, luego de dos meses de recorrido llegaron a una fortificación donde había militares blancos y malíes, y luego de unos días al palacio presidencial en Bamako. “Gloria, se ha hecho esfuerzos para su liberación, usted es libre”, le dijo en su momento el presidente del país africano.



La ciudad que escogió la hermana Gloria para visitar después de la liberación fue Roma, donde dialogó tres veces con el Papa Francisco, quien le preguntó porque no estaba en Colombia y ella le dijo que antes de eso, debía vacunarse y se despidiendo diciéndole que “Gracias por ese testimonio de fe, debes continuar con la misión que Dios le encomendó”.