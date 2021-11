Accidente en una mina de carbón en Rusia deja al menos 11 muertos y 47 desaparecidos

Al menos 11 personas murieron este jueves y 46 están desaparecidas, tras un accidente en una mina de carbón en Siberia que se añade a la siniestra lista de las catástrofes que golpean a este sector en Rusia.



Según el gobernador de la región de Kemerovo, Sergei Tsivilev, en el momento del accidente había 285 personas en la mina de Listvyazhnaya, en la ciudad de Gramoteino, en la región siberiana de Kemerovo, donde se sitúan numerosas minas de carbón.



Por ahora, se ha confirmado que 11 de ellas murieron y unos 46 mineros siguen dentro de la mina, "sin que exista ninguna comunicación con ellos".

"No hay humo intenso, así que esperamos que no haya fuego", dijo el responsable, explicando que los sistemas de ventilación de la mina seguían funcionando.



No se ha suministrado hasta el momento ninguna información sobre las causas del accidente.



El ministerio ruso de Emergencias explicó previamente que 237 de mineros pudieron ser evacuados y que hay al menos 45 personas heridas. Al parecer muchos mineros "se vieron intoxicados por el humo altamente tóxico".



La policía local detalló que comenzó a detectarse humo que salía de la mina a las 8H35 locales (01H35 GMT).



La televisión pública rusa mostró a los equipos de rescate y la policía trabajando en el lugar del siniestro en medio de la nieve.



"Los servicios de rescate siguen trabajando" y el lugar exacto en el que se encuentran los mineros desaparecidos "no se conoce", según el ministerio ruso de Emergencias.

Larga lista de accidentes

Una investigación por "violación de las normas de seguridad" ha sido abierta.



La mina, que comenzó a operar en 1956, registró un accidente en octubre de 2004, cuando una explosión de metano mató a 13 personas. En 1981, otra explosión mató a cinco personas, según los medios rusos.



Los accidentes en las minas en Rusia, como en otras partes de la antigua Unión Soviética, a menudo están relacionados con la falta de respeto de las normas de seguridad, la mala gestión o el deterioro de las instalaciones.



El accidente más mortífero de los últimos años dejó 91 muertos y más de 100 heridos en mayo de 2010 en la mina Raspadskaya, también en la región de Kemerovo, donde hay muchas minas de carbón.

Más recientemente, en octubre de 2019, un accidente en una represa ilegal de una mina de oro en Siberia registró 17 muertos. En agosto de 2017, ocho mineros desaparecieron tras una inundación en una mina de diamantes en Siberia explotada por el grupo ruso Alrosa, primer productor mundial.



La compañía suspendió las tareas de rescate tras tres semanas de búsqueda de los desaparecidos.



Más allá de las pérdidas humanas, a menudo trágicas, algunos accidentes sirven también para arrojar luz sobre las prácticas de la industria minera rusa, en las que la explotación es prioritaria a las cuestiones medioambientales.