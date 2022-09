Hallan muerto a uno de los sospechosos de apuñalamiento masivo en Canadá, ¿qué se sabe?

Uno de los dos hermanos objeto de una enorme persecución en Canadá después de presuntamente ejecutar una ola de apuñalamientos que dejó 10 muertos y 18 heridos, fue hallado muerto, informó la policía el lunes.



La matanza perpetrada el domingo en la comunidad indígena de James Smith Cree Nation y en la vecina ciudad de Weldon, en el centro oeste del país, se cuenta entre los mayores actos de violencia masiva de la historia de Canadá.



Rhonda Blackmore, comisionada asistente de la Policía, dijo en conferencia de prensa que el cuerpo de Damien Sanderson "fue encontrado en un descampado próximo a una vivienda que fue revisada" por las autoridades y con "heridas visibles".



"No podemos decir con seguridad cómo murió Damien", advirtió Blackmore y añadió que "potencialmente pudo" haberlo matado su hermano Myles Sanderson.



La policía canadiense había recorrido el lunes Saskatchewan y las provincias vecinas en una persecución incesante de los dos hermanos.



Myles Sanderson sigue prófugo y "puede también presentar heridas, pero no está confirmado", añadió Blackmore, quien instó a la población a permanecer vigilantes, el prófugo, a quien se debe considerar armado y peligros, podría estar buscando atención médica.



Tras ordenar bajar la bandera del Parlamento en memoria de las víctimas, el primer ministro canadiense Justin Trudeau dijo que los ataques eran "impactantes y desgarradores".



"Este tipo de violencia no tiene cabida en nuestro país", agregó. "Lamentablemente, en los últimos años, tragedias como estas se han vuelto demasiado frecuentes".



Canadá vive una sucesión de ataques de una violencia inusual. En los últimos años, un hombre armado disfrazado de policía mató a 22 personas en Nueva Escocia; seis personas murieron en un tiroteo en una mezquita de Quebec; y un hombre que conducía una camioneta por veredas llenas de gente en Toronto mató a 10 personas.

"Esto es terrible"

Damien Sanderson y Myles Sanderson, de 30 y 31 años respectivamente, ya tenían órdenes de arresto en su contra por cargos de asesinato y tentativa de asesinato.



Ambos fueron vistos en un primer momento en Regina, capital de la provincia, a unos 300 km al sur. La alerta y búsqueda se extendieron luego a las provincias vecinas de Manitoba y Alberta, una vasta región cuyo tamaño equivale a la mitad del continente europeo.



Blackmore indicó que la policía recibió una primera llamada a las 05H40 (11H40 GMT) del domingo dando cuenta de un apuñalamiento en James Smith Cree Nation, pero que rápidamente se sucedieron llamados informando de otros ataques similares.



La policía encontró diez cuerpos en esa remota comunidad indígena y en la ciudad vecina de Weldon, agregó.



Diane Shier, residente de Weldon, dijo al diario Saskatoon Star Phoenix que uno de sus vecinos, un hombre que vivía con su nieto adulto, murió en el ataque. Según los informes, el nieto se escondió en el sótano y llamó a la policía.



"Eran alrededor de las 07H30. Mi esposo estaba en el jardín. Vio que los autos de la policía y una ambulancia llegaban a la ciudad. Es una ciudad pequeña. Esto es terrible, terrible. Todavía tenemos las puertas cerradas, nos quedamos adentro, no queremos salir", dijo al periódico.



Otro vecino, Ruby Works, estimó que "nadie en esta ciudad volverá a dormir tranquilo. Van a tener terror de abrir la puerta".

Víctimas en la mira

Las autoridades creen que "algunas de las víctimas estaban en la mira de los sospechosos y otras fueron atacadas de forma aleatoria", según Blackmore, quien indicó que es demasiado temprano para determinar el móvil.



El jefe de la Federación de Naciones Indígenas Soberanas, Bobby Cameron, lamentó "la violencia indescriptible que se cobró la vida de personas inocentes".



La comunidad de James Smith Cree Nation, con 2.500 habitantes, declaró estado de emergencia local. También se pidió a los residentes de Saskatchewan que permanezcan en sus casas por seguridad.



Mientras tanto, la Cruz Roja dijo a la AFP que estaba ayudando a brindar apoyo a las familias de las víctimas y las comunidades afectadas.



Líderes internacionales, como el canciller alemán Olaf Scholz, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo Charles Michel, así como el primer ministro de Israel Yair Lapid, enviaron mensajes de condolencias y calificaron el ataque de "horrible", "brutal" y "sin sentido".